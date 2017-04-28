Tarladan Yok Pahasına Çıkıyor, Sofraya %500 Farkla Geliyor

Medya takip şirketi PRNet'in Ziraat Odalar Birliği'nden derlediği verilere göre üretici ve market arasındaki fiyat farkı yüzde 500'lere kadar çıkıyor. Tarla ve market arasındaki fiyat farkındaki uçurum kendisini en çok elma ve kuru soğanda gösterdi. Elmanın üretici fiyatı ile market fiyatı arasındaki fark yüzde 485 olurken bu oran kuru soğanda yüzde 451 oldu.

gida enflasyonu medyanin gündemİnde

Gıda maddelerinde fiyat artışları durmak bilmezken üreticinin tarlada yok pahasına elden çıkardığı sebze ve meyveler, tezgâh ve market raflarında adeta el yakıyor. Medya takip ajansı PRNet'in ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında dikkat çekici detaylar ortaya çıktı. Yapılan medya incelemesinde içinde bulunduğumuz yıl içerisinde meyve sebze fiyatlarıyla ilgili yazılı basına 2 bin 511 haberin yansıdığı tespit edildi. Geçtiğimiz yıl enflasyon konulu 29 bin 982 haber yapılırken içinde bulunduğumuz yılın dört aylık diliminde enflasyon konulu 9 bin 910 haber yansıması tespit edildi. Nisan 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi gören enflasyon son 5 yılın rekorunu kırdı. Ulaştırmadan gıdaya akaryakıttan kırtasiyeye tüm kolları etkileyen enflasyon oranları medyanın da en önemli gündem başlıklarından biri oldu. Televizyonların haber kuşaklarında neredeyse her bülten içerisinde haberlere konu olan gıda enflasyonunun, havaların ısınmasıyla beraber, tahminlere göre yüzde 60 oranında azalması bekleniyor.