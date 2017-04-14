Tarlada Top Mermisi Bulundu
Kırklareli’nde bir tarlada iki adet patlamamış top mermisi bulundu.
Kırklareli'nde bir tarlada iki adet patlamamış top mermisi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Akören köyünde M.K. isimli şahıs, kendisine ait tarlada 2 adet top mermisi bulunca jandarmaya haber verdi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede patlamamış 2 adet top mermisinin eğitim mühimmatı olduğu ve üzerine kafile numarası olmadığı tespit edildi. İçi kireç dolu olduğu belirlenen mühimmatın etrafı kontrollü bir şekilde patlatılmak üzere işaretlendi. - KIRKLARELİ