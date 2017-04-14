Tarlada Top Mermisi Bulundu

Kırklareli'nde bir tarlada iki adet patlamamış top mermisi bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Akören köyünde M.K. isimli şahıs, kendisine ait tarlada 2 adet top mermisi bulunca jandarmaya haber verdi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede patlamamış 2 adet top mermisinin eğitim mühimmatı olduğu ve üzerine kafile numarası olmadığı tespit edildi. İçi kireç dolu olduğu belirlenen mühimmatın etrafı kontrollü bir şekilde patlatılmak üzere işaretlendi. - KIRKLARELİ