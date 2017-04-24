Tarlada Çalışan Çiftçiye Köpekli Saldırı İddiası

SİVAS'ın Gürün ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Yücel Yıldız, traktör ile tarlasını sürdüğü sırada köpekleriyle gelen 2 kardeşin saldırısı sonucu yaralandığını söyledi.. Olay geçten cumartesi günü ilçeye bağlı Koyunlu köyünde meydana geldi. İddiaya göre evli ve 5 çocuk babası Yücel Yıldız, sabah 09.30 sıralarında köyünde traktörle tarlasını sürdüğü sırada aynı köyle yaşayan iki kardeş S.G. ve M.G., 7 köpekle Yıldız'ın yanına geldi. İddiaya göre S.G. ve M.G. Yıldız'a 'Bizim arkamızdan ileri geri konuşuyormuşsun' diyerek traktörden indirdi. Bir süre ellerinde bulunan sopayla Yıldız'ı döven şüpheliler, daha sonra yanlarında bulunan köpekleri üzerine saldı. Yıldız, sırtından, ellerinden ve yüzünden yaralandı. Olay yerinden sürünerek traktöre binip evine giden Yıldız akrabaları tarafından Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkedildi. Yıldız, tedavisinin ardından bugün taburcu edildi. Cuma günü burnundaki kırıklar için tekrar hastaneye yatırılarak ameliyat edileceği öğrenildi. Şikayet üzerine jandarma ekipleri S.G. ve M.G.'yi köyde gözaltına alındı. Haklarında işlem yapılan şüpheli iki kardeş daha sonra serbest bırakıldı.



'KÖPEKLERİ ÜZERİME SALDILAR'



Hastaneden taburcu olduktan sonra Sivas'ta oturan ablası 47 yaşındaki Ziynet Bulak'ın evinde kaldığını ve cuma günü ameliyat olacağını söyleyen Yıldız, "Tarlamı sürerken bir anda geldiler, beni durdurup selam verdiler. Biraz konuştuktan sonra bana küfür ederek, 'Sen bizim arkamızdan konuşuyormuşsun' diyerek yakamdan tutup traktörden aşağıya indirdiler. Ben hiçbir şey yapamadan ellerindeki sopayla kafama vurdular. Yerde beni taşla ve sopayla hırpaladılar. Boğazıma bıçak dayadılar. Yanlarındaki köpekleri üzerime saldılar. Köpeklerden biri üzerime gelerek ısırmaya çalıştı. Bu yaptıklarımızdan kimsenin haberi olmayacak diye beni tehdit ettiler" dedi. - Sivas