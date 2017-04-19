Tarla Kavgasında Kan Aktı: 2 Ölü

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada av tüfeği ile vurulan 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tahtalı köyünde bulunan boş arazide, iki grup arasında tarla yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce av tüfeği kullanıldı. Av tüfeği ile yaralanan Mustafa Ç. (26) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Murat Ç. ve B.Ç. Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan yaralılardan Murat Ç. ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, B.Ç. de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Murat Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olaya karışanları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



(Turan Bulut - Alparslan Ötüken/İHA)