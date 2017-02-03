Tarkan'ın Afişleri New York Sokaklarında

MEGASTAR Tarkan'ın Amerika'da vereceği konserler öncesinde New York'taki taksiler ünlü şarkıcının reklam afişleriyle donatıldı.



New York'ta Manhattan Center Stüdyoları'nda bulunan Hammerstein konser salonunda 2-3 Mart tarihlerinde, Los Angeles şehir merkezindeki The Novo'da da 5 Mart'ta konser verecek Tarkan için Amerika'da hazırlıklar başladı. Turkcell sponsorluğunda SM Production tarafından gerçekleşecek konserlerin VIP biletleri şimdiden tükenirken, New York'taki taksiler Tarkan'ın reklam afişleriyle donatıldı. Konserin biletleri en düşüğü 80, en yükseği 250 dolardan satışa çıkarıldı.



- İstanbul