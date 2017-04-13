Tarımsal Kredilere Yapılandırma

YASBİR Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aysan, tarımsal kredilerin yapılanması konusunda üreticileri uyardı.



Yalova Süs Bitkileri Üreticileri Birliği (YASBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aysan, "Zirai kredilerin yapılanması hakkındaki 6824 sayılı kanun birliğimize tebliğ edildi. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan ve 31.12.2016 tarihi itibarıyla takip hesaplarında izlenen kredi alacakları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar banka/kooperatife başvuruda bulunulması kaydıyla yapılandırılacak. Yıllık yüzde 11 oranında basit usulde yürütülecek faiz uygulanmak suretiyle hesaplanacak. Her yıl tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitte ödenecek" dedi. - YALOVA