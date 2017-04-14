Tarımda Üretici Fiyatları Mart Ayında Yüzde 0.98 Azaldı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım–ÜFE), 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0.98 azalırken, ilk çeyrekte yüzde 6.96, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.70 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 4.33 artış gösterdi.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre fiyatlar aylık bazda, tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 0.54, ormancılık ürünlerinde yüzde 3.03 ve balıkçılıkta yüzde 12.93 azaldı.



Mart ayında ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5.81 azalış, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0.75 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yüzde 0.33 artış biçiminde oldu.



Fiyatlar, sebzelerde bir önceki aya göre yüzde 1.18, çeltikte yüzde 1.83, tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlarda yüzde 0.70 artarken, turunçgillerde yüzde 6.28, canlı kümes hayvanları ve yumurtalarda yüzde 3.01 ve lifli bitkiler yüzde 2.09 azaldı.



(Tablo - Grafik) - İstanbul