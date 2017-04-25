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Tarımda Türkiye ile Afrika Ülkelerinin İş Birliği Artacak
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Tarımda Türkiye ile Afrika Ülkelerinin İş Birliği Artacak

Türkiye'nin ve Afrika ülkelerinin üst düzey temsilcileri, tarım sektöründe iki ülkenin iş birliğini ve ticaretini geliştirmek için Antalya'da bir araya gelecek.

Tarımda Türkiye ile Afrika Ülkelerinin İş Birliği Artacak

Türkiye'nin ve Afrika ülkelerinin üst düzey temsilcileri, tarım sektöründe iki ülkenin iş birliğini ve ticaretini geliştirmek için Antalya'da bir araya gelecek.

Kaynak: Dunya.com

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