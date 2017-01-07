Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölge Çalışmaları Sürüyor

Erzincan Valiliği öncülüğünde Erzincan'da Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulum çalışmaları sürüyor. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, seracılık ve besicilik üzerine kurulması planlanan organize sanayi bölgeleri için uygun arazi tespit çalışmalarında bulunuyor.



Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın talimatı ile Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Erzincan Valiliği öncülüğünde, Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü organizasyonu ile; İl Özel İdaresi, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, Erzincan Belediye Başkanlığı, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve sivil toplum örgütlerinin katılımlarıyla düzenlenen bilgilendirme toplantılarının ardından Vali Ali Arslantaş, organize sanayi bölgelerinin oluşturulabileceği uygun arazi arayışlarına katılarak bilgi alış verişlerinde bulundu.



Erzincan'ın dört bir yanında bulunan parçalanmamış büyük çaptaki hazine arazilerini yerinde gören Erzincan Vali Ali Arslantaş, tarım sektörünün; stratejik, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan büyük öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, Erzincan tarımının özellikle markalaşma ve ihracat odaklı planlanması ve Doğu'nun tarım üssü olabilmesi için tüm paydaşların katılımı ile tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri çalışmasının titizlikle yürütüldüğüne dikkat çekti.



Bu çalışma çerçevesinde, Erzincan'ın Türkiye çapında büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile rekabet edebilmesi için nitelikli ve verimli hayvan sayısı artırılacağı ve örtü altı sebze üreticiliği ile tüm bölgenin ihtiyacını karşılayacak bir yeterliliğe ulaşabileceğine dikkat çeken Vali Ali Arslantaş, "Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri, hayvansal ve bitkisel üretimin yapıldığı işletmelerin, yeni teknolojileri uygulayabilen, yeterli büyüklükte, alt yapısı sağlanmış, uygun bölgelerde planlanarak, süt, et vb. hayvansal ürünlerin ve örtü altı sebzelerin sağlıklı ve yeterli miktarda üretimlerinin sağlanması ve daha iyi yetiştirme ve üretilme koşullarında karlı bir işletmecilik sonucu üreticinin gelir ve refah düzeyinin yükseltilmesi amacıyla kurulacaktır." Dedi.



"ARAZİ VE DOĞAL KAYNAKLARIMIZ TARIM VE HAYVANCILIK İÇİN ELVERİŞLİ"



Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesinin paydaşları ile kendisi arazi tespit çalışmalarında bulunan Vali Arslantaş, "Erzincan'da bizi bu konuda avantajlı kılan sebze ve hayvan yetiştiriciliğindeki toplumsal ve geleneksel birikimimiz, topraksız tarıma elverişli alanlarımız ve bu alanların ısıtılmasında kullanılacak doğal kaynaklarımız ile karbondioksit gübrelemesine uygun şartların varlığının olmasıdır. Kurulmasına karar verilecek Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin (TDİOSB'lerin) yol, elektrik, içme ve kullanma suyu, doğalgaz, kanalizasyon ve çevre güvenliği gibi alt yapı çalışmalarının teşvikler kapsamında Kalkınma Bakanlığınca yapılması da üreticilerimiz için büyük bir avantaj olacaktır. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin aktif hale gelmesiyle, tarımsal üretim yapan işletmelerin belli bir disiplin içerisinde bir araya toplanması, tek elden sevk ve idare edilmesine imkan sağlayan bir sistem oluşturulması ve pazarlamanın kolaylaştırılması ile teknik hizmetlerin zamanında ulaştırılması sağlanacaktır. Besi ve süt sığırcılığının yanı sıra süt, et işleme tesisleri ve yem fabrikaları kurulacaktır. Şehirlerdeki ahırlar bu bölgeye taşınacaktır." dedi.



"ERZİNCAN İÇİN EL ELE VERECEĞİZ"



Ülkemiz için bütün boyutları ile bu kadar önemli bir sektör olan tarım sektörü, gerek Erzincan, gerekse bölge için öncelikli ve vazgeçilmez bir sektör olduğuna dikkat çeken Vali Arslantaş, "Değişen dünya şartları dikkate alınarak, ülke sorunlarının çözüm yolunda kamu sektörü, üreticiler, sivil toplum örgütleri, gıda sanayicileri, ihracatçılar kısaca tarımla ilgili herkes birlik beraberlik içerisinde tarım sektörünün daha da iyi olması için el ele olmalıyız." mesajını verdi. - ERZİNCAN