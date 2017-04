Kırklareli'nde Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen "Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi açıldı.



İmam Hatip Lisesi bahçesindeki sergi açılışına, Kırklareli Valisi Esengül Civelek, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ümit Ortan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.



Hayırlı olması dilekleriyle gerçekleştirilen sergi açılışının ardından Vali Cİvelek, davetlilerle birlikte Tarım ve İnsan konusunun işlendiği fotoğraf sergisini gezerek yarışmayla ilgili olarak İl Müdürü Ümit Ortan'dan bilgiler aldı.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Tarım ve İnsan konulu fotoğraf yarışmasında tarım, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, tarım ürünlerinin işlenmesi, çiftçi, üretici, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyeti konu alan fotoğraflar yer alıyor. - KIRKLARELİ