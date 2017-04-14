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Tarım Üfe Martta Geriledi
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Tarım Üfe Martta Geriledi

TÜİK verilerine göre Tarım-ÜFE mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,98 geriledi.

Tarım Üfe Martta Geriledi

TÜİK verilerine göre Tarım-ÜFE mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,98 geriledi. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 12,70 artış kaydedildi.

Kaynak: Dunya.com

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