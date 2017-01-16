Tarım Üfe Aralıkta Arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), aralıkta bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,33 artış gösterdi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı aralık ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.



Buna göre, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 3,51 artarak 137,12 değerini alan Tarım ÜFE, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,33 artış gösterdi. Tarım ÜFE, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 2,89 yükseldi.



Tarım ve avcılık ürünlerinde aylık değişim yüzde 3,37, balıkçılıkta yüzde 13,90 artış şeklinde olurken, ormancılık ürünlerinde yüzde 1,34 azalış meydana geldi.



Bir önceki aya göre değişim, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 7,46, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,17 artarken, çok yıllık bitkisel ürünler ana grubunda ise yüzde 5,68 azalış gerçekleşti.



Alt tarım gruplarından canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 30,29, sebzeler yüzde 16,01, çeltik yüzde 5,77, yağlı meyveler yüzde 2,50 artış gösterirken, turunçgiller yüzde 5,39, diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 1,75 azaldı.