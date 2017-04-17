Tarım Sektörü Ocak Ayında 4,9 Milyon İstihdam Sağladı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ocak ayında tarım sektörünün 4.9 milyon istihdam sağladığını kaydetti.



TZOB Genel Başkanı Bayraktar, tarımsal faaliyetlerin dibe vurduğu ocak ayında tarımın, 4 milyon 893 bin kişiye istihdam sağladığını, genel istihdamın yüzde 18,3'ünü karşıladığını bildirdi. Bayraktar, yaptığı açıklamada, "2017 ocak ayında 26 milyon 672 bin olan istihdamın 14 milyon 775 bini hizmetler, 4 milyon 893 bini tarım, 5 milyon 274 bini sanayi, 1 milyon 731 bini inşaat sektörlerinde gerçekleşti. Tarımın, ocak ayına rağmen 4,9 milyon istihdam sağlaması önemli. Tarım Türkiye'de bir istihdam kapısı. Hala istihdamın 5'te 1'ini karşılıyor, tarımla ilgili diğer sektörler de dahil edildiğinde bu oran 4'te 1'i geçiyor" ifadelerine yer verdi.



Tarım, ocak'ta işsizliği 2,2 puan düşürdü



Bayraktar, ocak ayında tarımın kadınlarda işsizliği 4,2 puan düşürerek yüzde 19,6'dan yüzde 15,4'e, erkeklerde 1,5 puan düşürerek yüzde 13,4'den yüzde 11,9'a, toplamda işsizliği 2,2 puan düşürerek yüzde 15,2'den yüzde 13'e indirdiğini bildirdi.



Şemsi Bayraktar, ocak ayında tarımda çalışan sayısının, 2016 aralık ayına göre 22 bin kişi azalarak 4 milyon 915 bin kişiden 4 milyon 893 bin kişiye indiğini, 4 milyon 812 bin olan geçen yılın ocak ayına göre ise 81 bin arttığını belirtti.



Her yıl mart ayının ikinci yarısından sonra tarımda istihdamın yoğunlaştığını, hasadın ardından azalmaya başladığını açıklayan Bayraktar, ocak-şubat aylarında en düşük düzeye indiğini hatırlattı.



Bayraktar, 2016 aralık ayında yüzde 18,4 olan tarımın istihdamdaki payının ocak ayında yüzde 18,3'e gerilediğini bildirerek, "Mevsim şartlarına rağmen tarım, 2017 ocak ayında 4 milyon 893 bin kişiye istihdam sağladı. Ocak ayında tarımda istihdam edilenlerin 2 milyon 791 bini erkek, 2 milyon 102 bin kadın. Yani çalışan erkeklerin yüzde 15,1'i, çalışan kadınların yüzde 25,8'i tarımda istihdam ediliyor" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA