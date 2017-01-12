Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerine "İntibak" Düzenlemesi

Tarım satış kooperati·fleri ve birliklerinin, örnek ana sözleşme değişikliklerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.



Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, Tarım Satış Kooperati·fi· ve Tarım Satış Kooperati·fleri· Bi·rli·ği· Örnek Anasözleşme Deği·şi·kli·kleri·ne İnti·bak Usul ve Esaslarının Beli·rlenmesi·ne Dai·r Tebli·ği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, söz konusu değişiklikler, bugün itibarıyla tarım satış kooperatif ve birliklerine tebliğ edilmiş sayılacak. Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren en çok 6 ay içinde örnek ana sözleşmelerdeki değişikliklere intibak işlemlerini gerçekleştirmeyen kooperatif ve birlikler dağılmış sayılacak.



Kooperatif ve birliklerin, söz konusu değişikliklere intibak işlemleri, yönetim kurulu kararıyla yapılacak, ayrıca genel kurul kararı aranmayacak.