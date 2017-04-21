Tarım Müdürlüğü Personeline Görgü Kuralları, İletişim ve Empati Eğitimi Verildi

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeline görgü kuralları, iletişim ve empati eğitimi verildi.



İl Müdürlüğü konferans salonunda İl Müdürü Seyit Yıldız'ın katılımıyla Cumhuriyet Üniversitesi Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkanı Fidan Koraltan tarafından görgü kuralları, iletişim ve empati eğitimi verildi.



Koraltan eğitim sırasında yaptığı konuşmada,"İletişim çağı adı da verilen bu dönemde özel ve mesleki alanda başarılı olmanın yolu, insanın önce kendisiyle sonrada diğer insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmesinden geçmektedir. Yüz yüze ilişkilerin giderek azaldığı, teknolojik tabanlı iş ve sosyal ilişkilerin arttığı günümüzde iletişimin önemini bilen, sağlıklı iletişim kurabilen bireyler için gereksinim duyacakları etkili iletişim bilgilerini sunmak amacıyla sizlerin bu eğitimi almasını istedi"dedi.



Görgü kuralları, iletişim ve empati konularının anlatılmasının ardından personel ile yapılan soru-cevap ile eğitim sonlandırıldı. - SİVAS