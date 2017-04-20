Tarım Müdürlüğü Personeline Eğitim

Sivas Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü personeline, anne sütünün önemi ve aile içi iletişim konularında eğitim verildi.



Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde Sivas Halk Sağlığı Müdürlüğü personeli Dr. Birgül Yarpınar tarafından anne sütünün önemi anlatıldı.



Seminerde İl Müftülüğünden vaiz İdris Kocabaş da aile içi iletişim konusunda bilgi verdi.