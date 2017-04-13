Tarım Lisesinde Toprak Analizlerine Başlandı

Kaman Türk Telekom Osman Kulaksız Tarım Lisesi, Milli Eğitim ile Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlıklarından yetki alarak toprak analizi yapmaya başladı.



Okul müdürü Sinan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tarım liseleri arasında ilk kez laboratuvarlarının yetki belgesi alarak toprak analizi yaptığını söyledi.



Kaman ve Kırşehir'in tarım ve hayvancılıkta önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:



"Kırşehir bölgesindeki çiftçilerimizin toprak analizini yapmaya başladık. Daha önce çiftçilerimiz çevre illere gidip toprak analizi yaptırıyorlardı. Artık çevre ilçelerden okulumuza gelip analiz yaptıranlar var. Bunun önemi çok büyük. Bu sayede hem zamandan hem de maddi açıdan çiftçilerimiz kazanç sağlıyor."



Yılmaz, okul bünyesinde kurdukları analiz laboratuvarında öğrencilerin staj yapma imkanı da bulduğunu vurgulayarak, mezun olduklarında burada elde ettikleri birikimle maddi kazanç sağlayabileceklerini kaydetti.