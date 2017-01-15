Tarım Kredi Kooperatifleri Çalışanlarından Halep'e 100 Ton Gıda Yardımı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Birileri Suriye'de yaşananlara menfaat gözüyle bakıyor, birileri petrol gözüyle bakıyor, bir başka uluslararası kuruluşlarda ölüleri saymakla meşgul. Şu kadar kişi öldü Suriye'de, bu ay bu kadar öldü, gelecek ay şu kadar olacak şeklinde hesap yapıyor. Ama biz Türkiye olarak bütün dünyaya bu süreçte insanlık dersi verdik, vermeye devam edeceğiz" dedi.



Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri personelinin başlattığı yardım kampanyası sonucu toplanan yaklaşık 100 tonluk gıda malzemesi, Halep'e doğru yola çıktı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törene, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Ayhan Karayama, Tarım Kredi Kooperatifleri personeli ile Türkiye Diyanet Vakfı yöneticileri katıldı. Törende konuşma yapan Bakan Çelik, uzun bir süredir etrafımızın sorunlar yumağı ile çevrili olduğunu belirterek şunları söyledi:



"Komşumuz Suriye'de taş üstüne taş adeta baş üstüne baş kalmadı desek neler anlatmak istediğimizi herhalde iyi anlayacaksınız. Olup bitenler çok büyük bir vahşet. İnsanlığa sığmayacak büyük dramların yaşandığı bir coğrafyanın yanı başındayız. Suriye'de yalnız insan değil, insanlıkta ölüyor. İnsanlar ölüyor ama dünyanın bu izleyişini dikkate aldığınız zaman insanlığın da öldüğünü görüyoruz. Bizi millet yapan para pul falan değil, bizi millet yapan vicdanımızdır. Bu vicdanlı duruşumuzdan dolayı evimizi, kucağımızı, gönlümüzü komşu ülkedeki bütün Suriyeli vatandaşlara açtık. Allah kimseyi vatansız bırakmasın. Vatansızlığın ne olduğunu 79 milyon olarak açık bir şekilde görme imkanını elde ettik. Bu ülke üzerinde hesabı olanlar karşısında, milletimizin Suriye'de yaşananları iyi değerlendirdiği kanaatindeyim. Türkiye'yi bölmek, parçalamak, Türkiye üzerinde hesap ve emelleri olanların aslında bizi vatansız bırakma, çaresiz bırakma hesapları yaptıklarının bilinci ile geleceğe birlik ve beraberlik içerisinde yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Evimizi, bağrımızı, gönlümüzü açtık, işte bu TIR'larda insanlık ölmedi diye haykırıyor. Birileri Suriye'de yaşananlara menfaat gözüyle bakıyor, birileri petrol gözüyle bakıyor, bir başka uluslararası kuruluşlarda ölüleri saymakla meşgul. Şu kadar kişi öldü Suriye'de, bu ay bu kadar öldü, gelecek ay şu kadar olacak şeklinde hesap yapıyor. Ama biz Türkiye olarak bütün dünyaya bu süreçte insanlık dersi verdik, vermeye devam edeceğiz. İnsanlık dersini vermede görev alan bütün vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."



Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Karayama ise, Suriye'de 2011 yılından bu güne kadar yaşanan iç savaşa değindi. Türkiye'nin yanı başında devam eden iç savaşta, yüz binlerce insanın hayatını kaybettiğini, milyonlarca insanın da yerlerini terk ettiğini ifade eden Karayama, "Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin önderliğinde, bu muhacir konumunda olan Suriyelilere ev sahipliği yaptı. 2016 yılının Kasım ayından itibaren de Halep'te bir kuşatma gerçekleştiren rejim güçlerinin zulmüne karşı memleketimizde oluşan hassasiyet bizim kurumumuz personelinde de oluştu ve düzenlediğimiz yardım kampanyası ile bugün uğurlayacağımız 4 TIR yardım malzemesi tedarik edilmiş oldu" açıklamasında bulundu.



Konuşmaların ardından Halep'e doğru yola çıkan 4 TIR, dualarla uğurlandı. - ANKARA