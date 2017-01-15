Tarım Işçisinin Kış Aylarındaki Ekmek Kapısı: Turp

Türkiye'nin turp ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, her yıl kış aylarında yaklaşık 5 bin kişi geçimini turp tarlalarında çalışarak sağlıyor.



İlçede "bacasız fabrika" diye tabir edilen ve bu yıl 30 bin dekar civarında alana ekilen turp, işçiler tarafından topraktan sökülerek, traktörlerle Savrun Çayı'na taşınıyor.



Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan tarım işçileri, ürünleri Savrun Çayı'nın "buz gibi" sularında, günlük 40-80 lira yevmiye karşılığında yıkayarak geçimlerini sağlıyor.



Tarlada kilogramı 60 kuruştan satılan turplar yurdun çeşitli bölgelerine gönderiliyor.



Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turpun kışın 4 ay boyunca tarım işçilerinin sofrasına katık olduğunu söyledi.



Ürünün kış aylarında ülke ve Kadirli ekonomisine önemli katkısı bulunduğuna dikkati çeken İspir, "Türkiye'nin turp ihtiyacının yüzde 70'i ilçemizden karşılanıyor. Havaların soğuması nedeniyle şu anda yüzde 90'ını sağlıyoruz. Her yıl toplama, yıkama ve paketleme aşamalarında 4 ay süreyle binlerce insan, turp sayesinde evine ekmek götürüyor. Çiftçilerimiz, kış aylarının soğuk olmasına sevinemedi. Yollar kar yağışı nedeniyle kapanınca talep azaldı. İnşallah açılır da ürünümüz para eder. Çiftçilerimizin yüzünün gülmesiyle de hem yöre ekonomisi canlanır, hem de işçilere daha fazla getirisi olur." değerlendirmesinde bulundu.



"Turp, altın değerinde"



Yaklaşık 250 kişiye istihdam sağlayan turp üreticisi Soner Topalhan ise sektörün tamamen hava şartlarına bağlı olduğunu anlatarak, "Kış aylarında çoğunluğu kadınlardan oluşan binlerce tarım işçisine ekmek kapısı olan turp, bizim ve işçiler için altın değerinde. Havaların soğumasına sevinirken, ülkemiz genelindeki kar yağışı üzdü. İlerleyen günlerde hava şartlarına bağlı olarak yüzümüz gülecek inşallah." ifadelerini kullandı.



İşçilerden 3 çocuk annesi Havva Savrun da insanların dışarı çıkmakta zorlandığı soğuk havada geçimleri için çalışmak zorun olduklarını belirterek, kış aylarında turpun kendileri için kırmızı altın olduğunu kaydetti.