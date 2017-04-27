Tarım İlacından Etkilenip, Öldü

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde el tulumbasıyla zeytin ağaçlarını ilaçlarken, tarım ilacından etkilenen 61 yaşındaki Elyaz Eskici yaşamını yitirdi.



Fethiye'nin kırsal Eldirek Mahallesi'nde, evli, 3 çocuk babası Elyaz Eskici, bugün saat 12.00 sıralarında bahçesindeki zeytin ağaçlarını el tulumbasıyla ilaçlamaya başladı. Bir süre sonra rahatsızlanan Eskici, nefes darlığı ve kusma şikayeti ile kendi imkanları ile Fethiye Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gitti. Yürüyerek girdiği hastanede aniden fenalaşan Eskici, yoğum bakım ünitesinde tedaviye alındı. Eskici, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



Eskici'nin cesedi, kesin ölüm nedenin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, Eskici'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.



- Muğla