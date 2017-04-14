Tarım İlacı İçerek İntihar Etti

DENİZLİ'nin Güney İlçesi'nde, 40 yaşındaki Alaaddin Gümül'ün cesedi, boş bir alanda koyun otlatan bir çoban tarafından bulundu. Gümül'ün, yapılan otopsi sonucunda tarım ilacı içerek yaşamına son verdiği belirlendi.



Güney İlçesi'nin Karaağaçlı Mahallesi'ndeki boş bir arazide, dün öğle saatlerinde, bir erkek cesedi bulundu. Koyun otlatan bir çoban tarafından bulunan cesedin Karaağaçlı Mahallesi'nde yaşayan tekstil işçisi Alaaddin Gümül'e ait olduğu belirlendi. Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı. Zirai tarım ilacı içerek intihar eden Alaaddin Gümül'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - Denizli