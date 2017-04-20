Tarım Fuarı'na 2 Günde 45 Bin Ziyaretçi

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, Irak, Suudi Arabistan, İran ve Katar'dan işadamlarının rağbet gösterdiği 8. Ortadoğu Tarım Hayvancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı'nı iki günde 45 bin kişi ziyaret ettiğini söyledi.



DTB Başkanı Engin Yeşil, 8. Ortadoğu Tarım Hayvancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bölgede tarım ve hayvancılığın önünün açılacağını belirten Yeşil, Diyarbakır'ın sahip olduğu tarım potansiyeliyle Türkiye'nin en önemli şehirlerinin başında yer aldığını belirtti. Kentin bu tür büyük organizasyonlara ihtiyacı olduğunu anlatan Yeşil, "İlimizde yaşanan istenmeyen olaylar nedeniyle 2 yıl aradan sonra böylesi büyük bir fuarın gerçekleşmesi bizleri çok mutlu etmiştir. İlk iki günde 45 bin kişinin ziyaret ettiği fuarın kentimizde düzenlenmesinde emek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bölgemizin ve ilimizin bu gibi büyük organizasyonlara ihtiyacı bulunmaktadır. Buraya gelen bölge çiftçilerimiz yeni teknolojik aletleri tanıma ve yeni ilişkiler geliştirme imkanını bulmaktadır. Başta üyelerimiz olmak üzere tüm bölge çiftçilerimizi ve halkımızı fuara davet ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR