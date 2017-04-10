Tarım'da Uygulamalı Eğitimler Devam Ediyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünce üreticilerin gelirlerinin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla değişik konularda düzenlenen eğitimler devam ediyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Tavşanlı İlçe Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada," İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personellerinden İsmet Güleç tarafından Halk Eğitimi Merkezi iş birliği ile düzenlenen kurslara toplamda 71 çiftçi katılmış olup teorik bilgiler verildikten sonra arazide uygulamalı eğitim verilmiştir" denildi. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünce meyve üreticilerinin gelirlerinin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla meyve bahçelerinde yetiştiricilerinin de katılımıyla budama eğitimlerinin devam ediyor. (Tİ-EFE) - KÜTAHYA