Tarım Bakanı Çelik, CHP'li Tanrıkulu'nun Yazılı Soru Önergesine Cevap Verdi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, CHP'li vekil Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesine verdiği cevapta, "2008-2016 yılları arasında kolluk kuvvetlerince ülkemiz sınırlarından yasa dışı yollarla girerken yakalanan et ve et ürünleri miktarı 370 bin tondur" dedi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun kendisine yazılı soru önergesi aracılığıyla yönelttiği sorulara cevap verdi. Dış ticarete ilişkin verilerin düzenli olarak TÜİK tarafından kamuoyunun bilgisine sunulduğunu hatırlatan Çelik, "Ülkemize yasa dışı canlı hayvan ve hayvansal ürün girişini önlemek amacıyla her türlü denetim ve kontrol mekanizmaları yoğun bir şekilde yürütülmekte olup, 5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu' ile canlı hayvan ve hayvansal ürün kaçakçılığı ile ilgili caydırıcı önlemler alınmıştır. Bakanlığımızca Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile işbirliği yapılarak canlı hayvan ve hayvansal ürün kaçakçılığının önlenmesi konusunda ortak çalışmalar yapılmakta ve Ülkemiz sınırlarından kaçak canlı hayvan ve hayvansal ürün girişi önlenmeye çalışılmaktadır. 5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu' gereği, kaçak getirilen canlı hayvan ve ürün sahipleri hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' hükümlerine göre işlem yapılmak üzere savcılığa suç duyurusunda bulunulmakta, kaçak olarak yurda girdiği tespit edilen canlı sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçiler resmi veteriner hekimler tarafından gerekli kontrol ve muayeneleri yapıldıktan sonra en yakın kesimhanede kestirilerek mülkiyeti kamuya geçirilmektedir" ifadelerini kullandı. Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:



"Gümrük İdaresince, ilgili mahkemeden tasfiye kararı alındıktan sonra imhası yönünde karar verilen canlı hayvan ve hayvansal ürünler imha edilmektedir.2008-2016 yılları arasında kolluk kuvvetlerince ülkemiz sınırlarından yasa dışı yollarla girerken yakalanan et ve et ürünleri miktarı 370 bin ton dur. Bakanlığımızca hazırlanan ve 2016 Ekim ayı içerisinde kamuoyu ile paylaşılan 'Milli Tarım Projesi' ile tarımda yapısal sorunların giderilmesi, planlı üretime geçilmesi, tarımsal ithalatın azaltılarak ihracatımızın artırılması ve tarımsal hasılamızın artırılması amaçlanmaktadır. Milli Tarım Projesi kapsamında 'Hayvancılıkta Yerli Üretimi Destekleme Modeli' uygulamaya geçecektir. Bu kapsamda; Mera Hayvancılığı Yetiştirici Bölgeleri, Damızlık Düve Üretim Merkezleri Kurulması, Damızlık Koç-Teke Üretim Merkezleri Kurulması, Damızlık Manda Üretim Merkezleri Kurulması ve Hastalıktan Ari Bölgelerin Genişletilmesi Projeleri yürütülecektir. Bakanlığımızca başlatılan yeni projeler ve mevcut çalışmalar kapsamında hayvancılığa önemli destek ve teşvikler sağlanması, hayvancılığın geliştirilmesi, verim ve kalitenin arttırılması planlanmıştır. Tüm bu çalışmalar sonucunda hayvancılık sektörünün gelişmesi' ile birlikte istihdam artışına da katkı sağlanmış olacaktır." - ANKARA