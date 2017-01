Tarım Alanı Olmayan Ülkede Nasıl Tarım Yapılır?

Singapur, tükettiği meyve ve sebzelerin yüzde 90'ını ithal eden küçük bir ada ülkesi. Ancak ülkede teraslara, boş arsalara ve hatta kaldırımlara kurulan şehir tarlaları yavaş yavaş artıyor.



Bunda en çok da Edible Garden City (Yenebilir Bahçe Şehri) projesinin kurucularından 35 yaşındaki Bjorn Low'un parmağı var. Son 4 yıldır Low şehirlilere kendi tarım ürünlerini nasıl yetiştirebileceklerini öğretiyor.





Bjorn Low, "Tarım hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Singapur'da pek tarla bulma şansınız yoktur. Hayatta kalmak için bilinmesi gereken en önemli şeylerden biri olduğunu düşündüm" diyor.





Low adada yetiştirilecek ürünler konusunda eski çiftçilerden fikir alıyor. Organik çiftliklerden getirdiği torumları şehirde ekerek kendi meyve sebzelerini yetiştiriyor:



"Doğa çok iyi bir öğretmen. Size dengenin prensibini öğretiyor. İlk başladığımda her tarafta böcek görünce tedirgin oluyordum. Şimdi onların doğanın çok önemli bir parçası olduğunu görüyorum. Bu, hayatın her zaman değişmekte olduğuna ve tekrar etmediğine dair bir felsefe."





Low ve o zaman sevgilisi şimdi eşi olan Crystal Tan, 20'li yaşlarının ortalarında reklamcılık sektöründeki işlerini bırakıp dört yıl boyunca organik çiftliklerde çalışmışlar.



Low biyodinamik tarım üzerine de bir diploma aldıktan sonra 2012'de Singapur'a dönüp Edible Gardens projesine başlamış.



Güzellik ürünleri satan Spa Esprit Group kurucusu Cynthia Chua tarafından keşfedilmiş ve Chua'nın şirketi Edible Gardens'a büyük bir yatırım yapmış.



Spa Esprit Group da Low'un takımının yetiştirdiği bitkileri güzellik ürünlerinin yapımında kullanıyor.



Low, "Şehirliler ve doğa ya da tarım arasında büyük bir kopuş var. Yedikleri şeylerin nereden geldiğini dahi bilmiyorlar" diyor.



Kendisinin yemek yemeyi çok seven birisi olduğunu söyleyen Low, Edible Garden City sayesinde şehirdeki restoranların yerel ürünleri yemeklerinde kullandıklarını belirtiyor.



Low, projenin bir sonraki adımının tarlaları Singapur geneline yaymak olduğunu söylüyor.



Edible Garden City'nin şirket gelirinin ise 2017'de 1 milyon dolara çıkması bekleniyor.