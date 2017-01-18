Tarık Daşgün: "Avantajlı Durumdayız"

Gümüşhanespor Teknik Direktörü Tarık Daşgün, Trabzonspor karşısında elde ettikleri beraberlikle grupta avantajlı konuma geçtiklerini vurguladı.



Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5. hafta maçında sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Gümüşhanespor, grupta puanını 8'e yükseltti. Maçın ardından basın toplantısı düzenleyen Gümüşhanespor Teknik Direktörü Tarık Daşgün, son dönemlerdeki en iyi saha zemininde oynadıklarını belirterek, "Buzun az olduğu zeminde oynadık. Bu şartlarda mücadele etmek kolay değil. Bu imkansızlıklarda dezavantajı avantaja çevirmek zorundayız. Oyuncularımız iyi motive oluyor. Bugün 4 büyük takımdan biri vardı. Trabzonspor ile iyi mücadele ettik. Grupta avantajlıyız ama futbolda her şey var. Biz kupada ve ligde her maça maç maç bakıyoruz. Bu mantıkla ilerliyoruz. Umarım sıkıntı olmaz ve gruptan da çıkarız. Bu şehre tur hediye etmiş oluruz" dedi.



Kızılcabölükspor maçında beraberliğin gruptan çıkmak için yeterliği olacağını hatırlatan Daşgün, "Ama farklı bir şey olur da Trabzonspor kazanırsa gruptan Trabzonspor çıkar. Biz 1. lige çıkmak için göreve geldik. Biz kupada fazla bir şey beklemiyoruz. Lig içindeki en önemli maçlarımızdan birini oynayacağız hafta sonu ve rotasyonla oynadık. Bizde kim oynarsa oynasın son ana kadar mücadele ediyor. Kupa bizim için ayrı bir hikayedir. Sonuçları bizi etkilemez" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE