Tarık Akan Gençlik Merkezi'ne 3 Ayda 3 Bin 90 Üye

Buca gençliği 'Tarık Akan Gençlik Merkezi'ni çok sevdi. Üniversiteli gençlerin kültürden spora tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılayacak şekilde düzenlenip, geçtiğimiz Kasım ayında faaliyete geçirilen 'Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi' ne 3 ay gibi kısa sürede 3 bin 90 üniversite öğrencisi kayıt yaptırdı. Buca Belediyesi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen, çamaşırhaneden fitness salonlarına, cep sinemalarından workshop alanlarına kadar gençlerin tüm aktivitelerine ev sahipliği yapan Merkez, Buca gençliğinin cazibe merkezi oldu. Rekor katılımı cazip bir ödülle taçlandıran Buca Belediyesi, 3 bininci üye NurşahYurdungüzeli'ni çift kişilik Çanakkale gezisiyle ödüllendirdi.



Buca Belediyesi, genç ve üniversiteli nüfusu ile dikkat çeken Buca'ya muhteşem bir Gençlik Merkezi kazandırdı. Buca Belediyesi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Tınaztepe Mevkii'nde 2 bin 809 metrekarelik alanda 5 katlı olarak inşa edilen Tarık Akan Gençlik Merkezi, Bucalı gençlerin akınına uğruyor.



Hizmetlerden ücretsiz yararlanan gençler çamaşırları yıkanırken, kütüphanede ders çalışıp, bowling oynuyor. Kafeteryada arkadaşlarıyla sohbet edip, oyun salonlarında vakit geçiriyor, kurs odalarında yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyorlar. Bütün bunların yanı sıra 2 lira ödeyip sinema salonlarında film izleyebilen gençler Tarık Akan Gençlik Merkezi'nden adeta çıkmak istemiyor.



3 bininci üyeye Çanakkale tatili



Kasım ayında faaliyete geçen ve resmi açılışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan Merkeze 3 ayda 3 bin 90 genç kayıt yaptırarak hizmetlerden ücretsiz yararlanmaya başladı. Üniversite gençliğinden yoğun ilgi gören Merkez, 3 bininci üyesini sürpriz bir ödülle karşıladı. Merkeze gelip kayıt yaptıran NurşahYurdungüzeli, Buca Belediyesi'nden Çanakkale'ye çift kişilik gezi kazandı. - İZMİR