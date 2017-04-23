Tarihteki Tek Siyahi Samuray Yasuke'nin Hikayesi

Japonya'nın gelenekçi kültürünün en bilinen yapılarından biri olan samuraylar, tarih boyunca farklı hikayelere konu olmuş, hatta bir dönem Tom Cruise'un oynadığı Son Samuray (2003) filmi ile büyük ilgi görmüştü. Değişik bir samuray hikayesi olan ilk siyahi samuray Yasuke ise öğrenince şaşkınlık geçirecek türden.



Batı'daki en ünlü örneklerden biri İngiliz denizci William Adams'ın (1564-1620) 1600 yılında Japonya'ya yolculuk etmesiyle başlayan ve daha sonra burada samuray olmasıyla devam eden hikayedir. Fakat daha şaşırtıcı olan başka bir hikaye ise Yasuke adındaki Afrikalı siyahi bir gencin, Japon samuray lordlarından Oda Nobunaga (1534-1582) tarafından keşfedilerek özel koruması yapılmasıyla başlıyor. Yasuke 1579 yılında misyonerler tarafından Japonya'ya getirilir ve Japon soylularından birinin ilgisini çekmeyi başarır.



Tarihçilere göre doğum yılı tam olarak belli olmayan Yasuke'nin Mozambik'te doğmuş olabileceği ve adının Makua'dan geldiği düşünülüyor. Tarih sahnesine ilk defa 1579 yılında çıkan Yasuke, Alessandro Valignano'nun Japonya'ya gelişi sırasında kullandığı geminin içinde yer alır. Cildinin siyahi rengi Japonlar tarafından bir hayli ilgi gören Yasuke, bir süre Kyoto'da misyonerlerin inşa ettiği kilisede çalıştıktan sonra, Lord Nobunaga'nın dikkatini çeker ve satın alınması gündeme gelir.



Cildi birçok kez mürekkep olabileceği şüphesiyle yıkanan, Japon erkeklerinin ortalama boyu o dönemlerde 150 cm iken Yasuke'nin boyunun 180 civarı olmasıyla bütün gözleri üzerine çeviren adam, Japonlar üzerinde büyük etki bırakmayı başarmış.



Nobunaga, Yasuke'yi koruması olarak görevlendirdi ve 1581 yılında samuray olduğunu açıkladı. Aynı zamanda şatosunda yaşayabilmesi için imkan sundu ve onu kılıcının taşıyıcısı olarak onurlandırdı. Fakat 1582 yılında, Nobunaga'nın komutası altında olan generali Mitsuhide, onu devirmek için bir darbe girişiminde bulundu. Başarılı olan general, Nobunaga ve oğlunun ölümünü izledikten sonra Yasuke'ye gözünü dikti fakat onu samuray olarak görmediği için "yaban" olarak tanımladı ve serbest bıraktı.