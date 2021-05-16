Tarihte bugün ne oldu? 16 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Mayıs'ta yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 16 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Mayıs yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
16 Mayıs tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Nisan'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 16 Mayıs tarihinde ne oldu?
OLAYLAR
• 1204 - Dördüncü Haçlı Seferi sırasında, Konstantinopolis'i alıp Latin İmparatorluğu'nu kuran I. Baudouin, ilk Latin İmparatoru olarak taç giydi.
• 1717 - Voltaire adıyla bilinen yazar François-Marie Arouet, din ve krallık karşıtı yazılarından ötürü Bastille Hapishanesi'ne gönderildi.
• 1770 - Versailles Sarayı'ında, XVI. Louis ile Marie Antoinette evlendi.
• 1836 - Şair ve yazar Edgar Allan Poe, 13 yaşındaki kuzeni Virginia ile evlendi.
• 1888 - Gramofonun mucidi Emile Berliner, Philadelphia'da geliştirdiği bu aletin tanıtımını yaptı.
• 1919 - Mustafa Kemal Paşa, Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı.
• 1926 - Vahidettin (VI.Mehmet), İtalya'nın San Remo kentinde kalp yetmezliği sebebi ile öldü.
• 1929 - Akademi Ödülleri, ilk olarak Hollywood, Kaliforniya'da verilmeye başlandı. 1. Akademi Ödülleri töreninde, ABD yapımı sessiz film Kanatlar (Wings), En İyi Film Akademi Ödülü'nü aldı.
• 1943 - Varşova Gettosu'ndaki Yahudi topluluğunun, Nazi işgaline karşı başlattığı Varşova Gettosu Ayaklanması olarak adlandırılan direnişi kırıldı. Hayatta kalanlar, Treblinka toplama ve yok etme kampına gönderilmeye başlandı. Alman kayıtlarına göre 56 bin kişi öldürüldü.
• 1952 - Birleşik Krallık'ta kadınlara eşit ücret yasalaştı.
• 1957 - IBM'in, yeni geliştirdiği bilgisayarın ağırlığı 21 tondu.
• 1960 - Sovyet lider Nikita Khrushchev, Sovyetler Birliği toprakları üzerinde uçurulan Amerikan U-2 casus uçakları için, ABD Başkanı Dwight D. Eisenhower'dan özür dilemesini istedi.
• 1961 - Tiyatro sanatçısı Cüneyt Gökçer, Kral Lear'ı oynamak üzere Moskova'ya gitti.
• 1969 - Sovyet uzay aracı "Venera 5", Venüs gezegenine iniş yaptı.
• 1974 - Josip Broz Tito, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Başkanlığı'na yeniden seçildi. Tito, bu defa ömür boyu Devlet Başkanı olarak seçilmiştir.
• 1975 - Japon dağcı Junko Tabei, Everest'in zirvesine tırmanan ilk kadın dağcı olma unvanını kazandı.
• 1975 - Sikkim, referandum sonucunda 22. Eyalet olarak Hindistan'a bağlandı.
• 1983 - 12 Eylül döneminin ardından, demokrasiye geçişte ilk siyasi parti olan Milliyetçi Demokrasi Partisi kuruldu.
• 1984 - Yayımcı İlhan Erdost'un Mamak Cezaevi'nde dövülerek öldürülmesinden hükümlü astsubay Şükrü Bağ'ın, 10 yıl 8 aylık mahkûmiyet kararı kesinleşti.
• 1988 - ABD Federal sağlık yetkilisi, nikotinin bağımlılık yapıcı özelliklerinin, eroin ve kokaininkine çok benzediğini bildirdi.
• 1992 - Tarihi Galata Köprüsü, köprü altındaki bir lokantada çıkan yangın sonucunda çökerek kullanılamaz hale geldi. Köprü, 1875'te İngilizler tarafından 105 bin altın karşılığı yapılmıştı.
• 1993 - DYP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel, 244 oyla Türkiye'nin dokuzuncu Cumhurbaşkanı oldu.
• 1996 - DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, örtülü ödenekle ilgili açıklamada bulunamayacağını ve bunun bir devlet sırrı olduğunu söyledi.
• 2000 - Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı süresinin bitmesi ve Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanlığı görevine başlaması.
• 2001 - Bordo berelilere ait uçak Malatya'da düştü, 34 asker hayatını kaybetti.
• 2010 - İran ile Batılı ülkeler arasında uranyum takasını öngören; Türkiye, Brezilya ve İran'ın ortak formülü üzerinde mutabakat, 18 saatlik görüşmeler sonunda sağlandı. Mutabakatın sağlanması sonucu, Başbakan Erdoğan Tahran'a gitti.
• 2010 - Bursaspor, Turkcell Süper Ligde 4 büyüklerden sonra şampiyon olan ilk takım oldu.
DOĞUMLAR
• 1611 - XI. Innocentius, Katolik Kilisesi'nin dini lideri (ö. 1689)
• 1821 - Pafnutiy Lvoviç Çebışov, Rus matematikçi (ö. 1894)
• 1883 - Celâl Bayar, Türk siyasetçi ve Türkiye'nin 3. cumhurbaşkanı (ö. 1986)
• 1894 - Walter Yust, Amerikalı gazeteci ve yayıncı (ö. 1960)
• 1898 - Kenji Mizoguchi, Japon yönetmen (ö. 1956)
• 1905 - Henry Fonda, Amerikalı sinema oyuncusu ve Oscar ödülü sahibi (ö. 1982)
• 1919 - Liberace, Amerikalı müzisyen (ö. 1987)
• 1923 - Merton Miller, Amerikalı ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (ö. 2000)
• 1925 - Nancy Roman, Amerikalı kadın astronom ve bilim insanı (ö. 2018)
• 1940 - Ole Ernst, Danimarkalı oyuncu (ö. 2013)
• 1944 - Danny Trejo, Amerikalı oyuncu
• 1950 - J. Georg Bednorz, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi
• 1953 - Pierce Brosnan, İrlandalı sinema oyuncusu
• 1965 - Vincent Regan, Galli sinema oyuncusu
• 1966 - Janet Jackson, Amerikalı şarkıcı
• 1966 - Metin Şentürk, Türk şarkıcı
• 1969 - David Boreanaz, Amerikalı oyuncu
• 1969 - Tracey Claire Fisher, bilinen adı: Tracey Gold, Amerikalı bir oyuncu.
• 1970 - Gabriela Sabatini, Arjantinli tenisçi
• 1971 - İlknur Bozkurt, Türk oyuncu, şarkıcı ve sunucu
• 1973 - Tori Spelling, Amerikalı oyuncu ve yazar
• 1974 - Laura Pausini, İtalya'nın popüler şarkıcısı
• 1975 - Tony Kakko, Sonata Arctica vokalisti Fin müzisyen ve söz yazarıdır
• 1977 - Melanie Lynskey, Yeni Zelandalı aktris
• 1977 - Emilíana Torrini, İzlandalı şarkıcı.
• 1978 - Lionel Scaloni, Arjantinli eski futbolcudur.
• 1978 - James Sturgess, İngiliz aktör ve müzisyen
• 1981 - Ricardo Costa, Portekizli eski defans oyuncusu
• 1981 - Joseph Morgan, İngiliz aktör ve yönetmen
• 1981 - Sergei Novitski, Rus buz patenci
• 1981 - Ali Özen, Türk taekwondocu
• 1981 - Jim Sturgess, İngiliz oyuncu
• 1982 - Joo Ji Hoon, Güney Koreli model ve aktör
• 1982 - Lukasz Kubot, Polonyalı profesyonel tenis oyuncusudur
• 1983 - Nancy Ajram, Lübnanlı şarkıcı ve iş kadını.
• 1985 - Stanislav Yanevski, Bulgar oyuncu
• 1986 - Eleni Artimata, Kıbrıs Rumu kısa mesafe koşucusu
• 1986 - Megan Fox, Amerikalı oyuncu
• 1987 - Can Bonomo, Türk şarkıcı, besteci ve söz yazarı
• 1987 - Olena Homrova, Ukraynalı eskrimci
• 1989 - Behati Prinsloo, Namibyalı manken
• 1990 - Deniz Akdeniz, Avustralyalı aktör
• 1990 - Gizem Memiç, Türk model ve Güzellik Kraliçesi unvanı sahibi
• 1990 - Thomas Brodie-Sangster, İngiliz oyuncu
• 1991 - Grigor Dimitrov, Bulgar profesyonel tenis oyuncusudur
• 1993 - Lee Ji-eun daha çok bilinen sahne adıyla IU Güney Koreli şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncu.
• 1994 - Selim Gündüz, Türk asıllı Alman futbolcudur
ÖLÜMLER
• 1703 - Charles Perrault, Fransız yazar (d. 1628)
• 1798 - Joseph Hilarius Eckhel, Avusturyalı Cizvit rahip ve nümismat (d. 1737
• 1830 - Joseph Fourier, Fransız bilimci (d. 1768)
• 1857 - Vasili Tropinin, Rus romantik ressam (d. 1776)
• 1861 - John Stevens Henslow, İngiliz botanikçi ve jeolog (d. 1796)
• 1862 - Jan Baptist van der Hulst, Flaman ressam ve litografi sanatçısı (d. 1790)
• 1926 - VI. Mehmet (Vahidettin), Osmanlı'nın 36. ve son padişahı (d. 1861)
• 1942 - Bronislaw Malinowski, Polonyalı antropolog, bilim insanı (d. 1884)
• 1943 - James Ewing, Amerikalı patolog, Ewing sarkomunu keşfeden kişi (d. 1885)
• 1952 - Memduh Şevket Esendal, Türk yazar (d. 1883)
• 1953 - Django Reinhardt, Belçikalı caz gitaristi ve besteci (d. 1910)
• 1957 - Eliot Ness, Amerikalı federal ajan (d. 1903)
• 1961 - Ralf Törngren, Fin politikacı (d. 1899)
• 1984 - Andy Kaufman, Amerikalı komedyen ve oyuncu (d. 1949)
• 1984 - Ercüment Behzat Lav, Türk şair, oyuncu ve radyocu (d. 1903)
• 1984 - Irwin Shaw, Amerikalı yazar (d. 1913)
• 1985 - Margaret Hamilton, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1902)
• 1989 - Seyyan Hanım (Seyyan Oskay), Türk tango şarkıcısı (d. 1913)
• 1990 - Sammy Davis, Jr., Amerikalı siyahi dansçı, şarkıcı, müzisyen, komedyen ve oyuncu (d. 1925)
• 1997 - Önder Somer, Türk sinema oyuncusu (d. 1937)
• 1998 - Sevim Tanürek, Türk müziği sanatçısı (d. 1934)
• 2007 - Gohar Gasparyan, Ermeni-Mısırlı opera şarkıcısı (d. 1924)
• 2010 - Ronnie James Dio, Amerikalı heavy metal vokalisti (d. 1942)
• 2010 - Hank Jones, Amerikalı caz müzik piyanisti (d. 1918)
• 2013 - Heinrich Rohrer, İsviçreli bilim adamı ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1933)
• 2014 - Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Türk siyasetçi (d. 1952)
• 2015 - Moshe Levinger, İsrailli siyonist, ortodoks din adamı (d. 1935)
• 2015 - Dean Potter, Amerikalı serbest tırmanış sporcusu (d. 1972)
• 2016 - Romaldo Giurgola, İtalyan kökenli, sonradan önceleri ABD'de sonraları da Avustralya'da çalışmalar yürütmüş mimar, öğretim görevlisi ve yazardır (d. 1920)
• 2017 - Alain Casabona, Fransız romancı ve kısa hikâye yazarıdır (d. 1950)
• 2017 - Outi Ojala, Finlandiyalı Sol İttifak üyesi siyasetçidir (d. 1946)
• 2017 - Doug Somers, Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1951)
• 2017 - Rosa Nell Speer, Amerikalı Gospel müziği şarkıcısı ve piyanist (d. 1922)
• 2018 - Ferenc Bréda, Rumen deneme yazarı, şair, edebiyat eleşirmeni, tarihçi, çevirmen ve teatrolog (d. 1956)
• 2018 - Joseph Campanella, Amerikalı oyuncu (d. 1924)
• 2018 - Yuriko Hoshi, Japon oyuncu (d. 1943)
• 2018 - Gérard Jouannest, Fransız piyanist ve besteci (d. 1933)
• 2018 - Eloísa Mafalda, Brezilyalı oyuncu (d. 1924)
• 2018 - Salih Mirzabeyoğlu, Kürt asıllı Türk şair ve yazar (İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi (İBDA/C) örgütü lideri) (d. 1950)
• 2018 - Lucian Pintilie, Rumen film yönetmeni ve senaristtir (d. 1933)
• 2019 - Piet Blauw, Hollandalı siyasetçi ve girişimcidir (d. 1937)
• 2019 - David Cervinski, Avustralyalı eski futbolcudur (d. 1970)
• 2019 - Bob Hawke, 1983-1991 yılları arasında hizmet veren, Avustralya Başbakanı olan eski bir Avustralyalı politikacıdır (d. 1929)
• 2019 - Peer Mascini, Hollandalı aktördür (d. 1941)
• 2019 - Ashley Massaro, Amerikalı eski profesyonel güreşçi ve model (d. 1979)
• 2019 - Ieoh Ming Pei, Çin asıllı Amerikalı mimar ve Pritzker Mimarlık Ödülü sahibi (d. 1917)
• 2020 - Mário Chermont, Brezilyalı politikacı ve avukat (d. 1937)
• 2020 - Wilson Roosevelt Jerman, Beyaz Saray'da 11 farklı ABD başkanına hizmet eden Amerikalı uşak (d. 1929)
• 2020 - Pilar Pellicer, Meksikalı aktris (d. 1938)
• 2020 - Lynn Shelton, Amerikalı film yönetmeni, yapımcısı ve senarist (d. 1965)
• 2020 - Arthur Summons, Avustralyalı emekli ragbi birliği oyuncusu ve antrenör (d. 1935)