Tarihte bugün ne oldu? 14 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 14 Mayıs'ta yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 14 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 14 Mayıs yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
14 Mayıs tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Nisan'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 14 Mayıs tarihinde ne oldu?
OLAYLAR
• 1560 - Piyale Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, Cerbe Deniz Savaşı'nı kazandı.
• 1643 - XIV. Louis, babası Kral XIII. Louis'nin ölümü üzerine, daha 4 yaşındayken Fransa tahtına çıktı.
• 1767 - İngiliz Hükûmeti'nin ithal çaya vergi koyması üzerine, Amerikan Bağımsızlık Savaşı başladı.
• 1796 - Edward Jenner, ilk çiçek aşısını uyguladı.
• 1811 - Paraguay, İspanya'dan bağımsızlığını kazandı.
• 1861 - 859 gram ağırlığında kondrit tipinde bir meteorit olan "Canellas Meteoriti", İspanya'nın Barselona kenti yakınlarında yeryüzüne çarptı.
• 1919 - İzmir limanında bulunan İtilaf Devletleri donanması kumandanı Amiral Caltrop, Türk ordusuna İzmir'in Yunanlar tarafından işgal edileceğini bildirdi.
• 1919 - İzmirli yurtseverler, gece Yahudi Mezarlığında toplanarak, Reddi İlhak ilkesini kabul etti.
• 1937 - Tarım Bakanlığı kuruluş kanunu kabul edildi.
• 1939 - Peru'da 5 yaşındayken doğum yapan Lina Medina, kayıtlara geçmiş en genç anne olarak tıp tarihinde yerini aldı.
• 1946 - Türkiye Sosyalist Partisi kuruldu. Başkanlığa avukat Esat Adil Müstecaplıoğlu seçildi.
• 1948 - Filistin'de İngiliz egemenliği sona erdi ve İsrail bağımsızlığını ilan etti.
• 1948 - Arap-İsrail Savaşı başladı.
• 1950 - 27 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı son buldu. Demokrat Parti, yüzde 53 oyla tek başına iktidara geldi. Türkiye'de tek parti dönemi sona erdi.
• 1955 - Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Sovyetler Birliği, yeni bir askeri ittifak içeren Varşova Paktı'nı imzaladılar.
• 1970 - Kızıl Ordu Fraksiyonu (Baader-Meinhof Grubu) adlı radikal sol örgüt, Almanya'da kuruldu.
• 1972 - Bülent Ecevit, CHP kurultayında Atatürk ve İsmet İnönü'den sonra CHP'nin üçüncü Genel Başkanı seçildi.
• 1973 - ABD'nin ilk uzay istasyonu olan Skylab fırlatıldı.
• 1974 - 12 Mart askeri müdahalesi sırasında tutuklananları kapsayan genel af çıktı. 141 ve 142'nci maddeler kapsam dışı kaldı.
• 1984 - Yaşar Kemal'in "İnce Memed" romanını sinemaya uyarlayan Peter Ustinov'un filminin galası Londra'da yapıldı.
• 1985 - Hüsamettin Cindoruk, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı seçildi. Cindoruk, "Bu emaneti kimseye teslim etmem. Sadece sahibine teslim ederim." dedi. Yeni Genel Başkanın lakabı "emanetçi" oldu.
• 1987 - TBMM, Anayasa değişikliğini kabul ederek, siyasi yasaklar için referanduma gidilmesi, milletvekili sayısının 450'ye çıkarılması ve seçmen yaşının 20'ye indirilmesini benimsedi.
• 1994 - Efsanevi MacGyver adlı televizyon dizisinin "Lost Treasure of Atlantis" ismindeki filmi, Türkiye'de gösterime girdi.
• 1997 - Danıştay, Bergama köylülerinin siyanürle altın üretimine son verilmesi talebini kabul etti.
• 1998 - Emmy Ödüllü Amerikan Sitcom dizisi Seinfeld'in son bölümü, NBC televizyonundan yayınlandı. Dizi, 9 yıldır yayınlanıyordu.
• 2006 - Galatasaray, Süper Lig'deki 16. Şampiyonluğunu kazandı.
• 2010 - Türkiye ile Yunanistan arasında siyasi, ticari ve kültürel işbirliğini öngören 21 adet dostluk antlaşması imzalandı.
• 2013 - Demi Lovato'nun DEMI adlı albümü yayınlandı.
• 2014 - Türkiye'de 13 Mayıs'ta Soma'da gerçekleşen maden kazasında ölen 301 madenci için, millî yas ilan edildi.
DOĞUMLAR
• 1710 - Adolf Frederick, İsveç kralı (ö. 1771)
• 1836 - Wilhelm Steinitz, Çek asıllı Amerikalı Dünya satranç şampiyonu (ö. 1900)
• 1858 - Anthon van Rappard, Hollandalı ressam (ö. 1892)
• 1899 - Pierre Victor Auger, Fransız fizikçi (ö. 1993)
• 1905 - Jean Daniélou, Kardinal ilan edilen Fransız Cizvit patrolog (ö. 1974)
• 1912 - Alfredo Gobbi, Arjantinli tango müzisyeni ve besteci (ö. 1965)
• 1918 - Marie Smith, Eyak dilini konuşan son kişi (ö. 2008)
• 1922 - Franjo Tudman, Hırvatistan'ın ilk Devlet Başkanı (ö. 1999)
• 1934 - Can Kolukısa, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
• 1935 - İvan Dimitrov, Bulgar millî futbolcu (ö. 2019)
• 1936 - Mahiru Akdağ, Türk voleybolcu ve avukat
• 1939 - Çiğdem Selışık Onat, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu
• 1944 - George Lucas, Amerikalı film yönetmeni
• 1945 - Vladislav Ardzinba, Abhaz siyasetçi (ö. 2010)
• 1945 - Yochanan Vollach, İsrailli futbolcu
• 1952 - David Byrne, İskoçya doğumlu, ABD'de yaşayan ve 1975 ile 1991 yılları arasında etkin olan New Wave grubu Talking Heads'in kurucularından olan müzisyen
• 1952 - Robert Zemeckis, Akademi Ödüllü Amerikalı yönetmen, yapımcı ve yazardır.
• 1953 - Norodom Sihamoni, Kamboçya Kralı
• 1955 - Ali Dürüst, Türk iş adamı
• 1955 - Big Van Vader, Amerikalı profesyonel güreşçi ve eski Amerikan Futbolu oyuncusudu (ö. 2018)
• 1959 - Stefano Malinverni, İtalyan atlet
• 1960 - Sinan Alaağaç, Türk futbolcu (ö. 1985)
• 1961 - Tim Roth, İngiliz sinema oyuncusu ve yönetmen
• 1964 - Ebu Enes el-Libi, Libyalı el-Kaide'nin üst düzey sorumlusu (ö. 2015)
• 1969 - Cate Blanchett, Avustralyalı oyuncu
• 1971 - Sofia Coppola, Akademi Ödüllü Amerikalı yönetmen, oyuncu ve yapımcı
• 1973 - Hakan Ünsal, Türk futbolcu
• 1977 - Pusha T, Amerikalı rapçi
• 1978 - André Macanga, Angolalı millî futbolcudur
• 1978 - Elisa Togut, İtalyan voleybolcu
• 1978 - Gustavo Varela, Uruguaylı millî futbolcudur
• 1979 - Bleona Qereti, Arnavut şarkıcı.
• 1980 - Zdenek Grygera, Çek futbolcudur
• 1981 - Júlia Sebestyén, Macar buz patenci
• 1982 - Ignacio María González, Uruguay'lı futbolcudur
• 1983 - Anahí, Bir şarkıcı-söz yazarı, Meksika ve aktris
• 1983 - Amber Tamblyn, Amerikalı oyuncu
• 1984 - Nigel Reo-Coker, Sierra Leone asıllı İngiliz futbolcudur.
• 1984 - Olly Murs, İngiliz şarkıcıdır
• 1984 - Patrick Ochs, Alman futbolcudur.
• 1984 - Michael Rensing, Alman futbolcu
• 1984 - Hassan Yebda, Cezayirli millî futbolcudur
• 1984 - Mark Zuckerberg, Amerikalı bilgisayar programcısı ve iş adamı
• 1986 - Marco Motta, İtalyan millî futbolcudur.
• 1987 - Adrián Calello, Arjantinli futbolcudur.
• 1989 - Jon Leuer, Amerikalı profesyonel basketbolcu.
• 1990 - Emily Samuelson, Amerikalı buz patenci
• 1991 - Muhammed İldiz, Avusturyalı-Türk futbolcudur
• 1993 - Miranda Cosgrove, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı
• 1993 - Kristina Mladenovic, Fransız profesyonel tenisçi
• 1994 - Emmanouil Siopis, Yunan futbolcu
• 1996 - Martin Garrix, Hollandalı DJ
ÖLÜMLER
• 649 - Papa I. Theodore, 24 Kasım 642 tarihinden öldüğü 649 yılına kadar papa (d. ?)
• 964 - Papa XII. Ioannes, Katolik Kilisesi'nin dini lideri (d. 937)
• 1610 - IV. Henry, Fransa Kralı (d. 1553)
• 1643 - XIII. Louis, Fransa Kralı (d. 1601)
• 1756 - Eğrikapılı Mehmed Rasim, Osmanlı hattat (d. 1688)
• 1863 - Émile Prudent, Fransız piyanist ve besteci (d. 1817)
• 1865 - Nâsıf Maluf, Lübnanlı sözlükbilimci (d. 1823)
• 1887 - Lysander Spooner, Amerikalı politik düşünür, deneme ve kitapçık yazarı, üniteryen, kölelik karşıtı (d. 1808)
• 1893 - Eduard Kummer, Alman Matematikçi (d. 1810)
• 1906 - Carl Schurz, Alman devrimci ve devlet adamı (d. 1829)
• 1912 - August Strindberg, İsveçli oyun yazarı ve romancı (d. 1849)
• 1916 - William Stanley, Amerikalı fizikçi ve mucit (d. 1858)
• 1928 - Abdülhamid Hamdi Bey, Türk siyasetçi ve din adamı (d. 1871)
• 1936 - Edmund Allenby, İngiliz general (d. 1861)
• 1940 - Emma Goldman, Yahudi asıllı Amerikalı anarşist yazar (d. 1869)
• 1943 - Henri La Fontaine, Belçikalı hukukçu (d. 1854)
• 1946 - Lee Kohlmar, Alman film yönetmeni ve sinema oyuncusu (d. 1873)
• 1968 - Husband Kimmel, Amerikalı komutan (d. 1882)
• 1970 - Billie Burke, Amerikalı aktris (d. 1884)
• 1975 - Ernst Alexanderson, Amerikalı elektrik mühendisi (d. 1878)
• 1980 - Carl Ebert, Alman tiyatro yönetmeni ve oyuncusu (d. 1887)
• 1980 - Hugh Griffith, Galli aktör (d. 1912)
• 1984 - Vasıf Öngören, Türk oyun yazarı (d. 1938)
• 1987 - Rita Hayworth, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1918)
• 1991 - Jiang Qing, Mao Zedong'un karısı (d. 1914)
• 1994 - Cihat Arman, Türk futbolcu (Fenerbahçe ve millî takımın eski kalecisi] (d. 1915)
• 1995 - Belkıs Dilligil, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1929)
• 1995 - Rauf Mutluay, Türk deneme ve eleştiri yazarı (d. 1925)
• 1998 - Frank Sinatra, Amerikalı müzisyen (d. 1915)
• 2003 - Robert Stack, Amerikalı aktör (d. 1919)
• 2003 - Wendy Hiller, İngiliz aktris (d. 1912)
• 2007 - Turan Yavuz, Türk gazeteci (d. 1956)
• 2009 - Monica Bleibtreu, Avusturya asıllı Alman oyuncu (d. 1944)
• 2012 - Taruni Sachdev, Hint çocuk oyuncu ve model (d. 1998)
• 2013 - Ingrid Visser, Hollandalı voleybolcu (d. 1977)
• 2015 - B.B. King, Amerikalı müzisyen (d. 1925)
• 2016 - Balázs Birtalan, Macar şair, yazar, psikoterapist ve aktivist (d. 1969)
• 2016 - Lasse Mårtenson, Fin şarkıcı, komedyen, besteci ve oyuncuydı (d. 1934)
• 2017 - Powers Boothe, Amerikalı bir oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır (d. 1948)
• 2017 - Frank Brian, Amerikalı eski profesyonel basketbolcudur (d. 1923)
• 2017 - Brad Grey, Amerikan film ve televizyon yapımcısı (d. 1957)
• 2017 - Bruce Hill, Amerikalı otomobil yarışçısıdır (d. 1949)
• 2017 - Tom McClung, Amerikalı caz piyanisti ve bestecisi (d. 1957)
• 2018 - Doug Ford, Amerikalı golfçü (d. 1922)
• 2018 - Tom Wolfe, Amerikalı gazeteci ve yazardır (d. 1930)
• 2019 - Yuri Bohutsky, Ukraynalı siyasetçi ve eski bakan (d.1952)
• 2019 - Leopoldo Brizuela, Arjantinli gazeteci, şair ve çevirmen (d. 1963)
• 2019 - Tim Conway, Amerikalı komedyen ve oyuncu (d. 1933)
• 2019 - Sven Lindqvist, İsveçli yazardır (d. 1932)
• 2019 - Étienne Perruchon, Fransız film müziği bestecisi (d. 1958)
• 2019 - Alice Rivlin, Amerikalı ekonomist ve siyasetçi (d. 1931)
• 2020 - Anisuzzaman, Bangladeşli eğitimci, yazar, aktivist ve akademisyen (d. 1937)
• 2020 - Teresa Aquino-Oreta, Filipinli Liberal siyasetçi (d. 1944)
• 2020 - Hans Cohen, Hollandalı mikrobiyolog (d. 1923)
• 2020 - Phyllis George, Amerikalı aktris, televizyon sunucusu, iş kadını ve eski modeldir (d. 1949)
• 2020 - Joey Giambra, İtalyan Amerikalı caz müzisyeni (d. 1933)
• 2020 - Sally Rowley, Amerikalı mücevher üreticisi ve sivil haklar aktivisti (d. 1931)
• 2020 - Jorge Santana, Meksikalı müzisyen (d. 1951)
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