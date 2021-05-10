Tarihte bugün ne oldu? 10 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 10 Mayıs'ta yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 10 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 10 Mayıs yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
10 Mayıs tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Nisan'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 10 Mayıs tarihinde ne oldu?
OLAYLAR
• 1497 - Amerigo Vespucci, Yeni Dünya'ya doğru yapacağı ilk yolculuk için İspanya'nın Cádiz kentinden ayrıldı.
• 1503 - Kristof Kolomb, Cayman Adaları'na geldi ve burada gördüğü sayısız deniz kaplumbağasından dolayı buraya "Las Tortugas" adını verdi.
• 1556 - Marmara denizi depremi meydana geldi.
• 1799 - Cezzar Ahmed Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Akka'da Napolyon Bonapart'ın komutasındaki Fransız ordusunu yenilgiye uğrattı.
• 1824 - Londra'nın Trafalgar Meydanı'nda bulunan ünlü müzesi The National Gallery, halkın ziyaretine açıldı.
• 1868 - Bugünkü adı Danıştay olan Şura-yı Devlet kuruldu.
• 1872 - Victoria Woodhull, ABD Başkanlığı'na aday olan ilk kadın oldu.
• 1876 - Osmanlı Devleti'nde, basına sansür uygulaması başlatıldı.
• 1908 - Anneler Günü, ABD'de ilk kez olarak Batı Virginia Eyaleti'nin Grafton kentinde kutlandı.
• 1919 - İtilaf Devletleri temsilcileri, Paris'te, Yunanların İzmir'i işgali konusunda karar aldı.
• 1920 - ABD Komünist Partisi kuruldu.
• 1920 - New York'ta mültimilyarder iş adamı Nelson Rockefeller, sahibi olduğu binanın ön cephesine, Meksikalı ressam Diego Rivera'nın yaptığı duvar panosunda Lenin resmi olduğu için ressamı kovdu ve panoyu parçaladı.
• 1921 - Mustafa Kemal Paşa, TBMM'de Müdafaayı Hukuk Grubu'nu kurdu.
• 1933 - Almanya'da Naziler; Heinrich Mann, Upton Sinclair, Erich Maria Remarque gibi yazarların kitaplarını yakmaya başladı.
• 1940 - II. Dünya Savaşı: Winston Churchill, Birleşik Krallık Başbakanı olarak görevlendirildi.
• 1941 - II. Dünya Savaşı: Rudolf Hess, Birleşik Krallık ve Almanya arasında gerçekleşebilecek bir barış antlaşmasını başlatabilmek umuduyla, İskoçya topraklarına gizlice paraşütle indi.
• 1941 - 550 Alman uçağı Londra'yı bombaladı, yaklaşık 1400 sivil öldü.
• 1960 - ABD'ye ait "USS Triton" adlı nükleer denizaltı, Dünya çevresini su altından dolaştığı ilk seferini tamamladı.
• 1961 - TBMM, nispi temsil seçim sistemini kabul etti.
• 1971 - Sıkıyönetim yasasında değişiklik yapıldı. Gözaltı süresi 30 güne çıkarıldı.
• 1978 - İstanbul, Beyoğlu'ndaki tarihi Çiçek Pasajı çöktü. Enkaz altında kalan 12 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
• 1981 - François Mitterrand, üçüncü kez katıldığı seçimlerde Fransa Cumhurbaşkanı oldu.
• 1993 - Tayland'da "Kader Oyuncak Fabrikası"nda çıkan bir yangın, çoğu çocuk denecek yaşta genç kadınlardan oluşan 188 işçinin ölümüne yol açtı.
• 1994 - Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyah Devlet Başkanı Nelson Mandela göreve başladı.
• 1996 - DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in Başbakanlık'tan ayrılmadan 22 gün önce, örtülü ödenekten 500 milyar lira çektiği açıklandı.
• 2002 - Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, Paris'te bir tren garının zemininde gerçekleştirdiği fotoğraf eylemini sona erdirdi.
• 2010 - Deniz Baykal, CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa ettiğini açıkladı.
DOĞUMLAR
• 1746 - Gaspard Monge, Fransız matematikçi ve Tasarı Geometri'nin kurucusu (ö. 1818)
• 1788 - Augustin-Jean Fresnel, Fransız fizikçi (ö. 1827)
• 1838 - John Wilkes Booth, Amerikalı tiyatro oyuncusu (ABD Başkanı Abraham Lincoln'e suikast düzenleyen) (ö. 1865)
• 1878 - Gustav Stresemann, Alman Weimar Cumhuriyeti Şansölyesi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1929)
• 1890 - Clarence Brown, Amerikalı sinema yönetmeni (ö. 1987)
• 1894 - Dimitri Tiomkin, Ukrayna asıllı Amerikalı besteci (ö. 1979)
• 1895 - Christina Montt, Şilili oyuncu (ö. 1969)
• 1899 - Fred Astaire, Amerikalı sinema oyuncusu, dansçı ve şarkıcı (ö. 1987)
• 1902 - Anatole Litvak, Yahudi asıllı Ukraynalı film yönetmeni ve yapımcı (ö. 1974)
• 1902 - David O. Selznick, Amerikalı film yapımcısı (ö. 1965)
• 1911 - Feridun Çölgeçen, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 1978)
• 1923 - Haydar Aliyev, Azeri devlet adamı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı (ö. 2003)
• 1925 - Nasuh Akar, Türk güreşçi ve Olimpiyat şampiyonu (ö. 1984)
• 1930 - Fernand Picot, Fransız bisiklet sporcusu (ö. 2017)
• 1941 - Aydın Güven Gürkan, Türk akademisyen ve siyasetçi (ö. 2006)
• 1948 - Mustafa Akgül, Türk akademisyen ve aktivist (ö. 2017)
• 1949 - Yusuf Halaçoğlu, Türk tarihçi ve siyasetçi
• 1950 - Andrzej Szarmach, Polonyalı futbolcu
• 1950 - Salih Mirzabeyoğlu, Kürt asıllı Türk şair ve yazar (İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi (İBDA/C) örgütü lideri) (ö. 2018)
• 1953 - Aydın Babaoğlu, Türk sinema oyuncusu (ö. 2009)
• 1956 - Vladislav Listyev, Rus televizyon habercisi (ö. 1995)
• 1957 - Sid Vicious, Britanyalı müzisyen ve Sex Pistols basçısı (ö. 1979)
• 1960 - Merlene Ottey, Jamaikalı atlet
• 1960 - Bono, İrlandalı müzisyen ve U2 solisti
• 1966 - Mustafa Yıldızdoğan, Türk şarkıcı, besteci ve şair
• 1967 - Bob Sinclar, Fransız prodüktör ve DJ
• 1969 - Dennis Bergkamp, Hollandalı futbolcu
• 1971 - Kim Jong-nam, Kuzey Koreli asker, siyasetçi ve Kuzey Kore eski lideri Kim Jong-il'in en büyük oğlu (ö. 2017)
• 1973 - Mahmud Qurbanov, Azeri futbolcu
• 1973 - Rüştü Reçber, Türk futbolcu
• 1974 - Séverine Caneele, Belçikalı film oyuncusu
• 1974 - Sylvain Wiltord, Fransız futbolcu
• 1975 - Merih Ermakastar, Türk şarkıcı ve sinema oyuncusu
• 1977 - Nick Heidfeld, Alman Formula 1 pilotu
• 1980 - Zaho aslen Cezayir'li olan Fransız şarkıcıdır
• 1982 - Farid Mansurov, Azeri güreşçi
• 1984 - Aslı Enver, Türk oyuncu
• 1997 - Enes Ünal, Türk millî futbolcudur
• 2001 - Mustafa Kurtuldum, Türk basketbolcudur
ÖLÜMLER
• 1696 - Jean de La Bruyere, Fransız yazar (d. 1645)
• 1712 - Yevdokiya Alekseyevna, Rus çarı (d. 1650)
• 1774 - XV. Louis, Fransa Kralı (d. 1710)
• 1829 - Thomas Young, İngiliz bilim adamı ve dil bilimci (d. 1773)
• 1850 - Joseph Louis Gay-Lussac, Fransız kimyager ve fizikçi (d. 1778)
• 1863 - Stonewall Jackson, Amerika Konfedere Devletleri generali (d. 1824)
• 1889 - Mihail Yevgrafoviç Saltıkov-Şçedrin, Rus hiciv ustası ve romancı (d. 1826)
• 1904 - Henry Morton Stanley, Amerikan gazeteci (d. 1841)
• 1938 - William Eagle Clarke, Britanyalı ornitolog (d. 1853)
• 1959 - Leslie Knighton, İngiliz teknik direktör (d. 1887)
• 1974 - Hal Mohr, Amerikalı görüntü yönetmeni (d. 1894)
• 1975 - Necdet Tosun, Türk sinema sanatçısı (d. 1926 )
• 1977 - Joan Crawford, Amerikalı aktris (d. 1904)
• 1982 - Peter Weiss, Alman yazar (d. 1916)
• 2002 - Yves Robert, Fransız aktör, yönetmen ve senarist (d. 1920)
• 2005 - Ahmet Tufan Şentürk, Türk şair
• 2008 - Leyla Gencer, Türk opera sanatçısı (d. 1928)
• 2011 - Norma Zimmer, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu (d. 1923)
• 2012 - Günther Kaufmann, bir Alman aktördü (d. 1947)
• 2015 - Chris Burden, Amerikalı performans sanatçısı (d. 1946)
• 2016 - Mustafa Bedreddin, Hizbullah'ın Askeri Kuvvetler Komutanı (d. 1961)
• 2016 - Steve Smith, Kanadalı profesyonel dağ motosiklet yarışçısı (d. 1989)
• 2016 - Riki Sorsa, Fin şarkıcı (d. 1952)
• 2017 - Silvano Basagni, İtalyan atıcılık sporcusu (d. 1938)
• 2017 - Geoffrey Bayldon, Britanyalı oyuncu (d. 1924)
• 2017 - Emmanuèle Bernheim, Fransız kadın yazar ve senaristtir (d. 1955)
• 2017 - Nelson Xavier, Brezilyalı aktör ve film yönetmenidir (d. 1941)
• 2018 - David Goodall, İngiltere doğumlu Avustralyalı çevre bilimci, botanikçi ve aktvisttir (d. 1914)
• 2018 - Scott Hutchison, İskoç şarkıcı, söz yazarı ve müzisyendir (d. 1981)
• 2018 - Yevgeni Vasyukov, Satranç Büyükustaları arasında yer alan Rus-Sovyet satranç oyuncusu (d. 1933)
• 2019 - Frederick Brownell, Güney Afrikalı bayrak, silah tasarımcısı, iş adamı ve soybilimci (d. 1940)
• 2019 - Bert Cooper, Amerikalı profesyonel boksör (d. 1966)
• 2019 - Janet Kitz, İskoçya doğumlu Britanyalı-Kanadalı eğitimci, yazar ve tarihçi (d. 1930)
• 2019 - Alfredo Pérez Rubalcaba, İspanyol sosyalist siyasetçi, eski bakan (d. 1951)
• 2020 - David Corrêa, Brezilyalı şarkıcı ve söz yazarı (d. 1937)
• 2020 - Frances Kinne, Amerikalı eğitimci ve akademisyen (d. 1917)
• 2020 - Hayri Nazarova, Tacik aktris (d. 1929)
• 2020 - Nita Pippins, Amerikalı AIDS aktivisti hemşire (d. 1927)
• 2020 - Sérgio Sant'Anna, Brezilyalı yazardır (d. 1941)
• 2020 - Djoko Santoso, Endonezyalı asker ve siyasetçi (d. 1952)
• 2020 - Hari Vasudevan, Hint tarihçi (d. 1952)
• 2020 - Mare Vint, Eston bir grafik sanatçısıdır (d. 1942)
• 2020 - Abdikani Mohamed Wa'ays, Somalili siyasetçi ve diplomat (d. ?)
• 2020 - Betty Wright, Amerikalı soul ve R&B şarkıcısı, söz yazarı (d. 1953)
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
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• Azerbaycanda Çiçek Bayramı