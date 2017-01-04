Tarihin Satır Araları Programı Malatya'da

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sürdürülen "Gençlerle Hasbihal" etkinliği kapsamında, ünlü karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan'ın katılımıyla "Tarihin Satır Araları" söyleşi programı Malatya'da düzenlendi.



Battalgazi Halk Eğitim Toplantı Solunun da gençlerle buluşan söyleşi programında Kaçan'a, Eda Karaytuğ ve müzisyen grubu eşlik etti.



Kaçan, burada, tarihte ve günümüzde yaşanmış kahramanlık hikayelerini anlattı.



Hasan Kaçan'ın, Çanakkale Savaşı sırasında Fransız askerleriyle girilen çatışma sonrasında, Fransız askerlerin yenilgiye uğratan Yarbay Hasan'ın, yaralı Fransız askerine su vermek isterken, o yaralı Fransız askeri tarafından hançerlenerek öldürülmesini anlatması ilgiyle izlendi.



Bazı kahramanların bilindiğini ve bazılarının ise gizli kaldığına işaret eden Kaçan, "İstiklal harbinde cepheye mermi taşıyan da onlardır, 15 Temmuz'da kamyonun direksiyonuna geçip, hainin üzerine üzerine gözünü kırpmadan yürüyen de onlardır, annelerimiz. Varlığıyla yokluğunu belli etmeyen sessiz kahramanlar annelerimiz." diye konuştu.



Programı, İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı ve gençler izledi.