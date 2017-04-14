Tarihin Kapıları 23 Nisan'da Hisart İle Aks'de Aralanıyor

Hisart Canlı Tarih Müzesi'nden dioramalarla ve mankenlerle zenginleştirilen sergi tarihimizin eşsiz mirasını yeni nesiller için gün yüzüne çıkarıyor.

Küratör Nejat Çuhadaroğlu tarafından hazırlanan sergide, bin yıllık tarihimize etki eden olaylar, savaşlar, dönemlere ait askeri ve etnografik eserler, dünyanın kaderini belirleyen dönüm noktaları 3 boyutlu modellendirilerek diorama tekniği ile AKS' de sergileniyor.

Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Kurtuluş Savaşı'ndan 1. ve 2. dünya savaşlarına kadar tarihin en büyük savaşları, fetihleri ve kaderleri değiştiren anlar,askeri ekipmanlar, orijinal ve orijinaline sadık kalınarak hazırlanan kıyafetler, bayraklar, alem ve sancaklar, kılıçlar, silahlar, madalya ve nişanlar, tablolar, orijinal fotoğraflar, gravürler, gazete kupürleri ve daha binlerce eserin sergilendiği Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi sergisi, Roma İmparatorluğu döneminden 1990-1991 Körfez Savaşı'na kadar olan geniş kapsamlı bir süreci destansı bir anlatımla AKS' ye taşıyor.

Çanakkale Savaşı'nın efsane kahramanı Seyit Onbaşı dioraması AKS'de!

Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi'nde Çanakkale Savaşı'nın efsane kahramanı Seyit Onbaşı Dioraması da, ilk kez Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde sergilenmeye başladı. Seyit Onbaşı, mekanizması bozulan bir topun mermisini sırtına alarak namluya sürmüş, ateşleyip İngiliz zırhlısını vurarak savaşın seyrini değiştirmişti. Tek başına kaldırdığı merminin ağırlığı için yaklaşık 276 kg olduğu söylenen efsane kahraman Seyit Onbaşı Dioraması da; AKS'de ziyaretçileriyle buluşuyor.

30 yılın detaylarla yoğrulan emeği, on binlerce kilometre katledilerek toplanan binlerce eser, tek tek araştırılarak oluşan yüzlerce hikâye içinde diorama sanatçısı Nejat Çuhadaroğlu ile ekibi tarafından özenle çalışılarak oluşturulan dioramalar ve dünyanın başka hiç bir yerinde eşi benzeri olmayan eserlerden oluşan sergi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da tarihe ışık tutacak.

