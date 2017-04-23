Ergin Ataman: 1 Yıl Önce Bugün Avrupa Kupası'nda Tarih Yazıyorduk

Galatasaray Erkek Basketbol Takım Koçu Ergin Ataman, 1 yıl önce kazanılan Avrupa Kupası için, ''Çok şey unutulur ama tarih asla değiştirilemez'' dedi.

Ergin Ataman: 1 Yıl Önce Bugün Avrupa Kupası'nda Tarih Yazıyorduk

Geçen sene Avrupa'da destan yazarak Avrupa Kupası'nı kazanan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ataman, final eşleşmesi ilk maçının üzerinden 1 yıl geçtiğini belirterek dün akşam Instagram hesabından, ''1 yıl önce bu saatlerde Türk basketbol tarihinde kazanılan en önemli kupanın finali için Fransa'da sahadaydık. Bu heycanı hep birlikte yaşadık ve başardık. Çok şey unutulur ama tarih asla değiştirilemez.''

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