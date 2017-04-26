Tarihi Yarımadadan Dünyaya Barış Mesajı Verecekler

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği, Herkes İçin Spor Federasyonunun düzenlediği Uluslararası Dostluk Kazansın Projesi kapsamında 400'ü Çanakkale Savaşı'nda yer alan 7 ülkeden, bin 100'ü ise Türkiye'den bin 500 genç Çanakkale'de bir araya gelecek.



Alınan bilgiye göre, aralarında Kanada, Hindistan, Yeni Zelanda, Avustralya, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin de bulunduğu ülkelerden gelecek öğrenciler ile bin 500 genç, 28 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde Çanakkale'de buluşacak.



Herkes İçin Spor Federasyonunun "Barış Ülkesi Türkiye" temasıyla hazırladığı Uluslararası Dostluk Kazansın Projesi kapsamında, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bir barış halkası içinde, Türkiye'nin önderliğinde bir araya gelecek gençler, düzenlenen etkinlikle tüm dünyaya barış mesajı verecek.



Kocadere Kamp Alanı'nda gerçekleştirilecek etkinliklerde, halat çekme, badminton, hemsball, basketbol, futbol, bilek güreşi, oryantiring, squash, voleybol, bovling, bocce, kürek, bisiklet, halter, mini golf ve atıcılık gibi farklı spor alanlarında da etkinlikler düzenlenecek.



Etkinlikler kapsamında, tarihi yarımadada Seyit Onbaşı Anıtı, Namazgah Tabyası, Rumeli Hamidiye Tabyaları, Alçıtepe, Seddülbahir, Şehitler Abidesi gibi alanlar rehber anlatımıyla gezilecek, mehteran gösterileri, Çanakkale türküleri ve yerel ezgi dinletileri yer alacak.



Spor ve kültürel içerikli programda, şair İbrahim Sadri ve sanatçı Aykut Kuşkaya konser verecek, ayrıca gökyüzüne "barış balonları" bırakılacak.