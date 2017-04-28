Tarihi Yarımada Barış Elçilerini Bekliyor

Herkes İçin Spor Federasyonunun "Barış Ülkesi Türkiye" temasıyla hazırladığı "Uluslararası Dostluk Kazansın Projesi" kapsamında, tarihi Gelibolu Yarımadası, 400'ü yabancı bin 500 barış elçisi genci ağırlayacak.



Etkinlikte, Türkiye'nin yanı sıra Çanakkale Savaşları'na katılan ülkelerden 400 genç yer alacak.



Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kanada, Hindistan, Yeni Zelanda, Avustralya, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu ülkelerden gelecek öğrenciler ile bin 500 gencin tarihi yarımadadaki Kocadere Kamp Alanı'nda buluşacağını belirtti.



Bölükbaşı, federasyonlarının "Barış Ülkesi Türkiye" temasıyla hazırladığı "Uluslararası Dostluk Kazansın Projesi" kapsamında, tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bir barış halkası içinde, Türkiye'nin önderliğinde bir araya gelecek gençlerin tüm dünyaya barış mesajı vereceğini ifade etti.



Bunun için tüm hazırlıkların yapıldığını anlatan Bölükbaşı, şunları dile getirdi:



"Buradaki alanda kampa katılacak arkadaşlarımızın tüm ihtiyaçları için tuvalet, çadır, yemekhane gibi alanlar hazırlandı. Şu anda ülke içindeki illerden ve yurt dışından arkadaşlarımız yola çıkmaya başladılar. Etkinlikler kapsamında tarihi yarımadadaki şehitlikler ziyaret edilecek, vatan savunmasında hayatını kaybeden atalarımız için dualar edilecek."



Bölükbaşı, etkinlik kapsamında dünyaya Türkiye'den mesaj verileceğini, kampa katılan gençlerin de bu anlamda birer barış elçisi konumunda olacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Bizim buradan dünyaya vermek istediğimiz bir mesaj var. Bu işin temelinde spor ile tüm dünyayı burada birleştiriyoruz. Genç arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi burada ağırlayarak Çanakkale'de bu milletin nasıl bir destan yazdığını buradan dünyaya ifade etmek istiyoruz. Bu sayede, Türkiye'nin bir barış ülkesi olduğunu, bu ülkenin bir huzur coğrafyası olduğunu da tüm dünyaya haykırmak istiyoruz. Son dönemde Türkiye ile ilgili özellikle batıda ve Avrupa'da ciddi bir algı operasyonu var. Biz spor marifetiyle Türkiye'nin aslında bir huzur ülkesini olduğunu ve burada insanların huzurlu bir şekilde yaşadığının mesajını vermek istiyoruz."



Yasin Bölükbaşı, gelecek yıllarda katılımcı sayısının artmasını hedefledikleri etkinliğe bu yıl 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ile gazilerinin de katılacağını sözlerine ekledi.