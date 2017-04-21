Tarihi Yarımada 102. Yıl Törenlerine Hazır

BURAK AKAY - Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı nedeniyle 24-25 Nisan'da düzenlenecek törenler için Gelibolu Yarımadası'ndaki hazırlıklar tamamlandı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, törenlerin gerçekleştirileceği alanlar ile yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği bölgelerde çevre ve peyzaj düzenlemesi yaptı.



Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda kuruyan ve yıpranan eski bitki örtüsü kaldırılarak, yerine yeni çiçekler ve bitkiler dikildi. Kış ve form budamaları yapılıp yabani otlar bulundukları alandan temizlendi.



Bu kapsamda, Şehitler Abidesi'ndeki temsili şehitlikler, Meçhul Asker mezarı ve 57. Piyade Alayı Şehitliğine beyaz ve kırmızı renkte 18 bini begonya, 20 bin çiçek dikildi.



Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede törenlerle ilgili hazırlıklarının tamamlandığını, son rötuşların yapıldığını belirtti.



Kaşdemir, hem yabancı misafirleri hem de ülkenin çeşitli kentlerinden vatandaşları Çanakkale'ye beklediklerini ifade ederek, "Bugüne kadar Çanakkale'deki bütün törenler büyük bir huzur, güven ve barış ortamı içerisinde düzenlendi ve tüm katılımcılar buradan mutlu ve mesut bir şekilde ayrıldı. Bu yıl da, 102. yılda Çanakkale'deki törenlerin büyük bir heyecanla, vakarla, kahramanlık duygusuyla ve barış içerisinde geçeceğini biliyoruz." diye konuştu.



Hükümetin, devletin ilgili kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının Çanakkale'ye büyük önem verdiğini hatırlatan Kaşdemir, gerek deniz savaşlarının gerekse kara savaşlarının anma törenlerine katılımın her geçen yıl daha da artığını vurguladı.



"Bu kutsal topraklara herkesi bekliyoruz"



Kaşdemir, törenlere katılımın memnuniyet verici olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:



"İşin güzel tarafı törenler dışında da Çanakkale'ye gelen ziyaretçi sayısı hem yurt içinden hem de yurt dışından çok daha fazla olmaya başlıyor. Bu da Çanakkale'nin ne kadar önemli bir yer olduğunu ortaya koymaktadır. Çanakkale'de herkese yer var. Buraya, bu kutsal topraklara herkesi bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde, yakın coğrafyamızda yaşayan herkesi Çanakkale'yi gezmeye, görmeye, bu güzel coğrafyayı seyretmeye, bu manevi havayı teneffüs etmeye davet ediyoruz. Bununla beraber, Avustralyalı, Yeni Zelandalı, Fransız, İngiliz ve burayla bağlantılı olan herkesi Çanakkale'ye davet ediyoruz, bekliyoruz."



Törenlere yönelik hazırlıkların büyük oranda tamamlandığını belirten Kaşdemir, şunları kaydetti:



"Çanakkale, barışın çok yoğun olarak yaşandığı ve gelinip gezildiği zaman insanların çok mutlu ve huzurlu ayrıldığı bir yerdir. Buradaki törenler için hazırlıklarımız çok üst düzeyde. Zaten buraya milletimiz çok büyük bir önem veriyor. Bunu uzun zamandan beri görüyoruz. Aynı zamanda hükümetimiz ve devletimizin yetkili organları da buraya çok hassas davranıyor. Dolayısıyla devletin ve milletin kaynaşmasıyla birlikte Çanakkale çok önemli ve özel bir yer haline geldi."



"Bölgeye son 15 yılda önemli yatırımlar yapıldı"



Kaşdemir, Gelibolu Yarımadası'na son 15 yılda çok özel ve önemli yatırımlar yapıldığına da değinerek, bu yatırımlarla şehitlik bölgesinin Çanakkale kahramanlığına yakışır bir hale geldiğini anlattı.



Emeği geçenlere teşekkür eden Kaşdemir, "Elbetteki bunlar yeterli değil. Şehitlerimiz için ne yapsak az. Daha güzelini yapmak için de hem hükümetimiz hem Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, hem de Kültür ve Turizm Bakanlığımız yoğun bir gayret sarf ediyor. Kahraman ecdadımıza ne yapsak azdır, çünkü onlar bu vatan için canlarını ortaya koyarak bir destan yazdılar. Tarihin sayfalarına altın harfler ile 'Çanakkale geçilmez' yazdırdılar. ifadelerini kullandı.



Kaşdemir, Çanakkale kahramanlarının torunları olarak, onların hatıralarını, kahramanlık destanını gelecek kuşaklara aktarmak için çalıştıklarını vurgulayarak, şunları dile getirdi:



"Alan Başkanlığı da zaten bunun için kuruldu. Yeni bir kurum olmamıza rağmen gerek bakanlığımızın gerekse Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle gerçekten çok güzel işler ortaya çıkmaya başladı. Çanakkale tarihi alanı, bir kahramanlık destanının yazıldığı topraklar olmakla beraber bölgedeki hedefimiz, tüm dünya çapında örnek gösterilecek bir açık hava müzesi haline dönüştürmektir burayı. Biz yavaş yavaş buraya doğru ilerliyoruz. Gerek restorasyonlar gerekse alt ve üst yapı çalışmalarıyla bölgeye gelen herkesin çok yoğun tebriğiyle, gıptayla baktığı bir yer olmaya başladı. Biz tarihimize çok önem veriyoruz."