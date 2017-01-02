Tarihi Yapı Restore Edilecek

Sakarya'da bir tarihi yapının Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edileceği bidirildi.



Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent tarihinde önemli yeri bulunan yapıları sanat merkezi ve sosyal mekanlara dönüştürdüklerini söyledi.



Dönüşüm çalışmalarının bir yenisine ise Adapazarı ilçesindeki İnönü Caddesi'nde başlayacaklarını dile getiren Toçoğlu, "Kuyudibi dediğimiz mevkide yer alan tarihi yapıyı istimlak ettik. Şimdi Büyükşehir'e ait olan bu yapı için proje hazırlıyoruz." diye konuştu.



Toçoğlu, aslına uygun dönüşümün yapılacağı bu yapının en verimli şekilde kent için kullanılacağını belirterek, "Bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bu tarihi yapıyı hemşehrilerimizin kullanımlarına sunacağız. Kısa sürede projemiz netlik kazanacak. Ardından ise yapım ihalesine çıkacağız. Bundan önceki tüm restorasyon projelerimiz şehrimizin büyük beğenisini kazanmıştı. İnanıyoruz ki bu çalışma da bu alanda önemli bir beğeni toplayacak. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.