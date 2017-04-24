Tarihi Yapı Gün Yüzüne Çıkıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgede yürütülen kamulaştırma çalışmaları tamamlandığında Çeşnigir Camii'nin de tarihi dokusu da gün yüzüne çıkacak.

Şehzadeler ilçesi Çeşnigir Camii'nin etrafında yer alan ve imar planında yeşil alan içerisinde kalan taşınmaz Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılarak yıkımı gerçekleştirildi. Konuyla ilgili bilgi veren Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Emre Özünlü, Manisa'da tarihi yapılarla birlikte, yol ve yeşil alan üzerinde kalan eski binaların kamulaştırma çalışmalarına devam ediyoruz. Bu kapsamda, 1400'lü yıllardan günümüze kalan Çeşnigir Camii'nin etrafında yer alan ve imar planında yeşil alan içerisinde kalan taşınmazın Büyükşehir Belediyemiz tarafından kamulaştırılması yapıldı. Bölgede yürütülecek olan kamulaştırma çalışmalarına yaklaşık olarak 500 metrekarelik bir alanda kamulaştırma çalışması yapılıp 1 milyon TL kamulaştırma bedeli harcanmaktır. Bu çerçevede kamulaştırması yapılan 271 ada 13 nolu parseldeki taşınmazın Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü çalışmayla yıkımı gerçekleştirildi "dedi.