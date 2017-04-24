Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Tarihi Yapı Gün Yüzüne Çıkıyor
Ara
BİST 93.420 %1,08
DOLAR 3,5834 %-0,94
EURO 3,8905 %-0,35
PARİTE 1,0854 %1,18
ALTIN 146,52 %-2,53
FAİZ 11,22 %0,63
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Tarihi Yapı Gün Yüzüne Çıkıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehzadeler ilçesi Çeşnigir Camisinin etrafında 271 ada 12 nolu parselde yer alan taşınmazın kamulaştırmasını yaparak yıkımını gerçekleştirdi.

Tarihi Yapı Gün Yüzüne Çıkıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehzadeler ilçesi Çeşnigir Camisinin etrafında 271 ada 12 nolu parselde yer alan taşınmazın kamulaştırmasını yaparak yıkımını gerçekleştirdi. İmar planında park alanında bulunan taşınmazın yıkılmasıyla birlikte Çeşnigir Camisinin de tarihi dokusu da gün yüzüne çıktı.

Şehzadeler ilçesi Çeşnigir Camisinin etrafında yer alan ve imar planında yeşil alan içerisinde kalan taşınmaz Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılarak yıkımı gerçekleştirildi. Konuyla ilgili bilgi veren Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Emre Özümlü, Manisa'da tarihi yapılarla birlikte, yol ve yeşil alan üzerinde kalan eski binaların kamulaştırma çalışmalarına devam ediyoruz. Bu kapsamda, 14 asırlık Çeşnigir Camisinin etrafında yer alan ve imar planında yeşil alan içerisinde kalan taşınmazın büyükşehir belediyemiz tarafından kamulaştırılması yapıldı. Kamulaştırmanın ardından yıkım çalışması yapılarak tarihi yapının ihtişamı ortaya çıkartılıyor" dedi. - MANİSA

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

İstimlak, Manisa, Emlak, imar, Şehzadeler İlçesi, Şehzadeler