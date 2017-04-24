Tarihi Yapı Gün Yüzüne Çıkıyor

İmar planında park alanında bulunan taşınmazın yıkılmasıyla birlikte Çeşnigir Camii'nin de tarihi dokusu da gün yüzüne çıktı.

Şehzadeler ilçesi Çeşnigir Camii'nin etrafında yer alan ve imar planında yeşil alan içerisinde kalan taşınmaz Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılarak yıkımı gerçekleştirildi. Konuyla ilgili bilgi veren Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Emre Özümlü, Manisa'da tarihi yapılarla birlikte, yol ve yeşil alan üzerinde kalan eski binaların kamulaştırma çalışmalarına devam ediyoruz. Bu kapsamda, 14 asırlık Çeşnigir Camii'nin etrafında yer alan ve imar planında yeşil alan içerisinde kalan taşınmazın Büyükşehir Belediyemiz tarafından kamulaştırılması yapıldı. Kamulaştırmanın ardından yıkım çalışması yapılarak tarihi yapının ihtişamı ortaya çıkartılıyor" dedi.

