Tarihi Uzunçarşı'da 2. Etap Çalışmalar

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Tarihi Uzunçarşı'da 2. etap çalışmalarının başladığını belirtti.



Toçoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin, yapıların çatı ve dış kısımlarında gerekli işlemleri gerçekleştirdiğini bildirdi.



Orhan Cami tarafında kalan yapılarda işlemlerin gerçekleştirildiğini ifade eden Toçoğlu, yapıların çatı ve dış kısımlarında söküm çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü aktardı.



Toçoğlu, ilk etap içerisinde tamamlanan yapılarda çok güzel bir görüntünün ortaya çıktığını belirterek," İnşallah hızlı bir şekilde Tarihi Ada'yı tamamlayarak, şehrimize kazandırmış olacağız. Projemize başlarken en önem verdiğimiz konuların başında ticari hayatın aksamaması geliyordu. Hamdolsun esnaflarımız ticari faaliyetlerini sürdürüyor. Tarihi Ada yenileme çalışmalarıyla tekrar şehrimizle bütünleşecek. İnşallah bu büyük projemiz hem bölge esnafımız hem de vatandaşlarımız tarafından büyük beğeni kazanacak." ifadesini kullandı.