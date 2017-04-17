Tarihi Sütun Onarıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan okulun tarihi giriş sütunu onarıldı.



İnönü İlkokulunun tarihi bahçe kapısı sütunu, Samsun Anıtlar Kurulunun hazırlayıp uyguladığı projeye göre onarıldı. Ünye'de bir asrı aşkın süredir eğitim öğretim verilen İnönü İlkokulunun tarihi bahçe kapısı sütunu 2016 yılı eylül ayında kırılarak yıkılma tehlikesi geçirmişti. Tarihi kapının onarımı için Samsun Anıtlar Kurulu'na müracaat eden okul idaresi, kurulun tarihi yapıyla ilgili projeyi tamamlayıp, onarımı yapmasını bekledi. Sütunun tarihi değeri olması nedeniyle Ünye Belediyesi aracılığıyla Samsun Anıtlar Kuruluna görüşen okul idaresi, Samsun Anıtlar Kurulunun sütunda yaptığı incelemenin ardından hazırladığı projeyle Anıtlar Kurulu ekibi tarafından aslına uygun olarak onarıldı. - ORDU