Tarihi Su Kemerinde İntihar Girişimi

İzmir'in Konak ilçesinde ailevi sorunları olduğu iddia edilen Mevlüt Tavşancık (60) Tarihi Su Kemerine çıkarak intihar etmek istedi. Tavşancık, polis ekipleri tarafından ikna edilerek çıktığı yerden indirildi.



Olay gece saat 00.30 sıralarında, Yeşildere Caddesi üzerinde bulunan Tarihi Su Kemerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre ailevi sorunları olan Mevlüt Tavşancık (60) Tarihi Su Kemerine çıkarak intihar etmek istedi. Tavşancık'ın Su Kemerine çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği yavaşlatarak, Tavşancık'ı çıktığı yerden indirmek için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmasının ardından Tavşancık, çıktığı yerden İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla indi. Tavşancık, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - İZMİR