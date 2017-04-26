Tarihi sırtında taşıyorlar

Elleri ile taşa şekil veren tarih bekçileri, 50-150 kilogram ağırlığındaki taşları sırtında taşıyor

Ekmeklerini gerçek anlamda taştan çıkarıyorlar



GAZİANTEP - Gaziantep'te ekmeğini taştan çıkaran ustalar, adeta tarihi sırtında taşıyarak, unutulmaya yüz tutan mesleklerini ve tarihi geçmişi yeniden gün yüzüne çıkartıyor

Yüzyıllar önceye dayanan mekanların tarihi dokusunu korumak için restorasyonda kullanılan doğal taşlara şekil veren ustalar ekmeğini taştan kazanıyor. Tarihi dokuların aslına en yakın şekilde gelecek nesillere aktarılmasında büyük rol oynayan gizli kahramanlar sabahın ilk ışıklarından gün kararana kadar hummalı bir şekilde çalışıyor. Sayısı oldukça azalan taş ustaları, bazı tarihi dokular gibi mesleklerinin de yok olmasından endişe ediyor.

Tarihi sırtında taşıyorlar

Tarihe bekçilik eden ustalar 50 ile 150 kilo arasındaki değişen taşları sırtlarında taşıyarak "eski toprak" deyiminin halen karşılık bulduğunu ispatlıyor. Gerçek anlamda elini taşın altına koyan ustalar, verdikleri şekillerle gelecek nesillere eserler bırakmanın sevincini yaşıyor. Ustalar, zorlu çalışma koşullarının yanı sıra omuzlarında taşlarla birlikte tarihi bir sorumluluğun yükünü de taşıdıklarının bilincinde olduğunu belirtiyor. Taş ustası Mehmet Özçelik, "Çürümüş taşları çıkartıp, yerine Urfa ve Gaziantep taşlarını yerleştiriyoruz. Bu taşlarla dökülmek üzere olmuş binaları tekrardan meydana çıkarıyoruz. Diğer çürük olan eski yapıların tekrar sağlamlaştırıyoruz. Eski taşların yerine yenisini yerleştiriyoruz. Böylelikle tarihi dokuyu aslına uygun bir şekilde koruyoruz" diye konuştu.

Ekmeğini taştan çıkarıyor

Tarihi mekanların restorasyonunda kullanılan taşlara şekil veren 64 yaşındaki usta Mehmet Özçelik ise 14 yıldır ekmeğini taştan çıkardığını da sözlerine ekledi. Özçelik, "14 yaşımdan beri bu işi yapıyorum. Bu iş zor bir iştir. Bir taşın ağırlığı 50 ile 150 kilo arasında değişiyor. Biz bu taşları omzumuzda taşıyoruz. Fakat ekmek kapımız, biz ekmeğimizi bu taşlardan çıkartıyoruz. 64 yaşındayım ama hala bu işte çalışıyorum. 15 sene camilerin restorasyon işinde çalıştım. 18 senedir tarihi yerlerin restorasyonunda kullanılan taşlara şekil veriyorum" dedi.

(LO-SD-