Tarihi Sikkelerin Yurtdışına Çıkarılması Teşebbüsü Davası

Atatürk Havalimanı'ndan Stockholm'e gitmek isterken valizinde tarihi sikkelerle yakalanan Suriyeli Salwa Jerbakah, "Kültür ve tabiat varlıklarını yurt dışına çıkarmaya teşebbüs etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Salwa Jerbakah'ı avukatı Cevat Çil temsil etti.



Duruşmada söz alan, Çil, müvekkilinin Suriye'de yaşanan savaştan kaçtığını, babası o sırada Türkiye'de olduğu için Türkiye'ye geldiğini ifade ederek, "İsveç'e sığınma talebinde bulunmuştur. Üzerindeki tüm mal varlığını paraya çevirdiği için havalimanında o şekilde yakalanmıştır. Kendisi yabancı uyruklu olduğu için söz konusu materyallerin kültür ve tabiat varlığı niteliğini taşıdığını bilmemektedir. Suç işleme kastı yoktur. Bilirkişi raporunun kısmen lehimize olduğunu düşünüyoruz. Altınların tamamının iadesini talep ediyoruz." dedi.



Cumhuriyet Savcısı İsmail Çelik, esas hakkındaki mütalaasında, ele geçirilen altınların 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında bulunduğunu ifade ederek, sanığın "kültür ve tabiat varlıklarını yurt dışına çıkarmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanığın yurt dışına kültür ve tabiat varlıklarını çıkarmaya teşebbüs etmek fiilinden suçun işlenişini göz önüne alarak, 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.



Sanık Salwa Jerbakah'ın eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığını ve duruşmalardaki iyi halini göz önüne alan mahkeme, sanığın cezasının 2 yıl 1 aya indirilmesine hükmetti.



Mahkeme, el konulan suça konu materyallerin tamamının gereğinin takdiri için Müze Müdürlüğüne gönderilmesini kararlaştırdı.



İddianameden



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Jerbakah'ın 9 Nisan 2015'te Atatürk Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarına ait uçakla Stockholm'e gitmek üzereyken valizlerinde arama yapıldığı ve arama sonucunda 173 sikke ele geçirildiği belirtilmişti.



Şüphelinin söz konusu sikkeleri Beyrut'tan aldığı ve Stockholm'de lokanta açmak için yanında götürdüğü şeklinde ifade verdiği aktarılan iddianamede, Jerbakah'ın yaptığının suç olduğunu bilmediğini beyan ederek suçlamaları reddettiği ifade edilmişti.



İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü Topkapı Sarayı Müze Müdürlüğünden sikkelerle ilgili bilirkişi raporu alındığı bildirilen iddianamede, rapor sonucunda altın sikkelerin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tarihi eser niteliği taşıdığının anlaşıldığı, Osmanlı dönemine ait 10 altın sikkenin müzede yediemin olarak koruma altına alındığının belirtildiği kaydedilmişti.



İddianamede yer alan raporda ayrıca, şüphelinin valizinde ele geçirilen tarihi 2 Fransız, 1 Rus, 7 İngiltere Krallığı ve 2 İran altın sikkesinin yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğu ve diğer 151 altın sikkenin ise taklit olduğu belirtilmişti.



Şüpheli Salwa Jerbakah'ın "Kültür ve tabiat varlıklarını yurt dışına çıkarmak" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.