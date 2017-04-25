Tarihi Rumkale, Çiçeklerle Bezendi

Gaziantep'in önemli tarihi ve turistik yerlerinden Yavuzeli ilçesindeki tarihi Rumkale, ilkbaharın gelmesiyle güzel bir görünüme kavuştu.



Yavuzeli'nden geçen Merzimen Çayı'nın Fırat Nehri'ne döküldüğü yerde sarp kayalıklarla çevrili yüksek bir tepe üzerinde bulunan yüzlerce yıllık geçmişi bulunan Rumkale, manzarasıyla da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.



Güneydoğu'nun "parlayan incisi" olarak nitelendirilen kale ve çevresi, ziyaretçilerine baharla birlikte açan çiçeklerle eşsiz bir manzara sunuyor.



Turistler, yarımada şeklindeki Rumkale'nin çevresini tekne turuyla gezme imkanı da buluyor.