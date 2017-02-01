Tarihi Portakal Hafız Konağı Restore Ediliyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 19. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen tarihi Portakal Hafız Konağı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmit Çukurbağ Mahallesi'nde yer alan kentin tarihi mirası İzmit Portakal Hafız Konağı'nın rekonstrüksiyonu gerçekleştirildi.



Sırrı Paşa Konağı'ndan sonra kente kazandırılan önemli eserlerden biri sayılan ve çatı imalatlarının sürdüğü tamamı ahşap yapının duvarlarına yanmaz levhalar monte edilecek.



İç sofalı bir plan düzenlemesine sahip, ortada sofa, sofanın etrafında da odalardan oluşan konak, proje kapsamında gerek malzeme gerekse yapım tekniğiyle aslına uygun olarak yeniden inşa edilerek, eski görkemli görünümüne kavuşacak.



Konak, Dönemin Valisi Mutassarrıf Hasan Paşa tarafından yaptırıldı. Konağın yapımı 1860 yılları öncesine dayanmaktadır. Hafız Rüştü Efendi (Portakal Hafız), Hasan Paşa'nın damadıdır. Hasan Paşa ölünce erkek evladı olmadığı için Portakal Hafız yerleşmiş ve konak bu isimle anılmıştır. Portakal Hafız, 1908 yılında Meclisi Mebusan'da 1. devre milletvekili olarak görev almıştır. Konağın tarihteki belgeli kayıtları 1926 hali hazır ve 1938 imar planı göstermektedir. 1940'ta kamulaştırılan konak 1935 ve 1967'de onarım görmüş, 1970 yılında bir yangın geçirmiş ve yeniden 2 katlı olarak yapılmıştır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 yılında kamulaştırılan konak, projeleri yeniden aslına uygun olarak 3 katlı olarak revize edilmektedir.