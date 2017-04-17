Tarihi "Pembe Köşk" Aslına Uygun Restore Edilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli sembollerinden biri olan, 19. yüzyıl dönemine ait ve ismini binasının renginden alan Pembe Köşk'ü yeniden gün yüzüne çıkarmak için restorasyon çalışması başlattı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Pembe Köşk'ün, tarihi belgeler ve dönem analizleri ışığında hazırlanan projelerle restore edilip, aslına uygun olarak Kocaeli'ye kazandırılacağı bildirildi.



Açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin, Kocaeli'nin tarihi dokusunu korumaya ve yok olmaya yüz tutmuş yapıları ortaya çıkarmaya devam ettiği belirtilerek, bu kapsamda İzmit Hacı Hasan Mahallesi'nde bulunan ve "Pembe Köşk" olarak adlandırılan tarihi yapının restorasyonu için, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından tescillendiği ve yapının aslına uygun şekilde tekrar kente kazandırılması için proje hazırlandığı aktarıldı.



Bilimsel çalışma yapıldı



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan projelerin bilimsel verilerden yararlanılarak oluşturulduğu kaydedilen açıklamada, "Arşiv belgeleri araştırılıp, dönem analizlerinin yapılarak hazırlandığı projelerle 19. yüzyıla ait olan Pembe Köşk'ün restoresi en ince ayrıntılarına kadar hesaplandı. Giyotin pencereli, ikinci katı dışa çıkmalı, eliböğründeli, kat silmeleri saçaklı, ön cephesi süslemeli olan köşk, bu mimari unsurlara dikkat edilerek yeniden restore edilecek." ifadelerine yer verildi.



Aslına uygun yapılacak



Bir bodrum, iki normal ve bir çatı katından oluşan tarihi köşkün restorasyon uygulamasına başlanacak olan yapının projelendirilmesi sırasında yapılan çalışmaların önemli bir ayrıntıyı ortaya çıkardığı vurgulanan açıklama, şu bilgilere yer verildi:



"Bu çalışmalarda mevcut çatı katının geleneksel İzmit konut mimarisindeki cihannüma katının değiştirilmesiyle bugünkü halini aldığı belirlendi. Bu nedenle orijinali bozularak çatı katına dönüştürülen cihannümanın, yapılacak restorasyonla tekrar gün yüzüne çıkartılması sağlanacak. Pembe Köşk restorasyon konusunda Kocaeli'nin prestij yapılarından biri haline gelen Sırrı Paşa Konağı'nın komşuluğunda yer alıyor. Yeşil Konak, Yumurtacı Mescidi ve Kapanca Sokak gibi tarihi bir dokunun merkezinde, hemen yanı başında İçkale surlarının bir bölümünün bulunduğu tarihi yapı, bu konumuyla da restorasyon sonrası Kocaeli halkının kullanımına sunulacaktır."