Tarihi Pazaryeri Tatilcilerin Uğrak Yeri Oldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde en eski mahalle olan Yukarı Mahallede kurulan yöresel pazar yeri tatilcilerin akınına uğradı.



Akçakoca'nın en eski mahallesi olan ve onlarca tarihi ahşap bina bulunan Yukarı Mahalle'de 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilini de fırsat bilen tatilcilerin uğrak yeri oldu. Hafta sonu havalarında ısınmasıyla birlikte Ankara, İstanbul ve yakın illerden gelen tur otobüslerinin uğrak yeri olan pazaryerinde tatilciler bol bol yöresel alışveriş yaparak tatilin tadını çıkardılar.



Pazaryeri sorumlusu Gülten Özdeş, "Her gün dahada büyüyen pazaryerimize tatilciler akın ediyorlar, yöre halkı çok memnun elleriyle ürettikleri yöresel ürünleri sergileyerek satıyorlar, tatilciler gelerek hem dinleniyorlar hem damak tatlılarına göre bir çok ürün satın alıyorlar" diye konuştu - DÜZCE